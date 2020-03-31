Указ Губернатора Красноярского края о мерах против коронавируса 27 марта, 2020 года

О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края

27.03.2020 № 71-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 27.03.2020 № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно приостановить:

1) проведение на территории Красноярского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

2. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенически прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

4) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досугового типа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков);

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

8) работу детских садов и групп дневного пребывания.

3. Органам государственной власти Красноярского края, органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов государственной власти (по компетенции) обеспечить контроль за исполнением на территории Красноярского края гражданами и организациями ограничений, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящего указа.

4. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (http://www.zakon.krskstate.ru/).

5. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края

А.В. Усс

Указ

30.03.2020

О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» следующие изменения:

в преамбуле слова «Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» заменить словами «Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р»;

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости (санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, спички (коробок), свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности), продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных в настоящем подпункте непродовольственных товаров первой необходимости осуществляется исключительно в объектах розничной торговли, специализирующихся на их продаже;».

2. Опубликовать указ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В. Усс