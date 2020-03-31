Коронавирус в Красноярске, последние новости на 31 марта 2020 года: вылечился четвертый заразившийся опасным вирусом

На сегодняшний день, 31 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске не изменилось - 14 человек, но пациентов, которые еще ждут подтверждения диагноза COVID-19, стало за сутки больше на 5 человек, итого еще 12 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 10 210 красноярцев, за последние сутки эта цифра выросла на 962 человека. Как рассказали в Роспотребназдоре, 6 из 14 зараженных заразились COVID-19 находясь в городе, они никуда не выезжали.

Около 12 часов дня Оперативный штаб по коронавирусу в Красноярске сообщил о том, что один из заболевших коронавирусом был выписан из больницы. В нашем городе это уже четвертый успешный случай лечения COVID-19.

Где купить маски

Сегодня в Оперативном штабе опубликовали несколько адресов, где можно приобрести маски:

- Покров», Семафорная, 289 (с 9 -20, в воскресенье с 9-19);

- «Покров», Новосибирская, 35 (9-21); «Аматис», Диксона,1, строение 1 (9-18, воскресенье - выходной);

- «Аматис», Авиаторов, 41 (10-20, в субботу и воскресенье 10-18);

- «Аматис», Глинки, 1Б (10-16)

Выкидывают кошек и собак из-за боязни коронавируса

Жители Красноярска начали выбрасывать на улицу домашних кошек и собак из-за боязни коронавируса. Напомним, такое уже было в Китае: поверив фейкам о том, что животные могут быть переносчиками новой инфекции, люди массово стали выкидывать их в окна... Что с вами?

Запасы продуктов взяли под контроль, разрешили работать салонам связи

Сейчас все развлекательные заведения, кинотеатры и торговые центры закрыты. Однако на время вынужденных выходных разрешили работать салонам связи. Данное изменение внес в указ глава Красноярского края Александр Усс. Согласно распоряжению, кроме аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости, теперь будут открыты и точки по продаже услуг связи. Также, губернатор региона дал поручение главам муниципалитетов строго контролировать запасы продуктов. А минсельхозу – проработать вопрос о выпуске дезинфицирующих и антисептических растворов на предприятиях края.

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В Красноярске продолжается нерабочая неделя. Напомним, с 28 марта по 5 апреля жителей города (и края) просят не выходить из дома без необходимости. Такая мера принята в связи с распространением коронавируса. (Подробности)