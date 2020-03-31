2020-03-31T10:41:42+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ-2020 и ОГЭ в Красноярске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ-2020 и ОГЭ в Красноярске из-за коронавируса - рассказываем, чего ждать выпускникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Перенос ЕГЭ и ОГЭ в Красноярском крае из-за коронавирусаПеренос ЕГЭ и ОГЭ в Красноярском крае из-за коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Сроки сдачи Единого государственного экзамена, Общего государственного экзамена и Государственного выпускного экзамена (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) будут перенесены. Основание – ситуация с коронавирусом в стране и нерабочая неделя 28 марта – 5 апреля.

- В настоящее время Министерство образования РФ и Рособрнадзор готовят проекты соответствующих приказов. Проекты нового расписания экзаменов затем поступят в регионы. А вместе с ними и разъяснения, каким образом нужно организовать подготовку к государственной итоговой аттестации, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства образования Красноярского края.

Сроки: как должно быть

Основной период ЕГЭ 2020 года должен был пройти с 25 мая по 29 июня. Проведение основного периода ОГЭ 2020 года планировалось с 22 мая по 30 июня.

Планируемые сроки сдачи

Предварительно известно, что ЕГЭ начнутся с 8 июня, а ОГЭ – с 9 июня. В этот же период будут сдавать экзамены и те, кто собирался сдавать досрочно.

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены до с 1 по 8 апреля.

- Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они будут сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни, - рассказали в краевом минобре. – Если вдруг даты экзаменов по разным предметам совпадут (либо если по объективным причинам, подтвержденным документами), экзаменационная комиссия может перенести дату сдачи экзамена.

Заявление на перенос сроков можно будет пожать в региональную государственную экзаменационную комиссию. Место будет известно позднее.

Телефоны горячей линии министерства образования Красноярского края: (391) 204-04-33.

А в это время у соседей: Хакасия

В министерстве образования Республики Хакасии прокомментировали:

- Сейчас дети находятся на каникулах, затем будет дистанционное обучение, либо обучение по электронным формам. Официальный приказ о переносе сроков на 8 и 9 июня еще не пришел, ждем. Родителям и выпускникам не стоит сейчас беспокоиться об организации экзаменов. Государственную итоговую аттестацию обеспечивает министерство образования и образовательная организация (школа). Это наша задача, чтобы не потерять ни одного ребенка, чтобы каждый был оповещен и пришел на экзамен. Вся информация будет размещена на сайте нашего министерства образования. Также можно будет узнать информацию по телефону горячей линии: (3902) 295-237.

ИСТОЧНИК KP.RU

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