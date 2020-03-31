«Красноярскэнергосбыт»: офисы закрыты, но они открыты!

«Красноярскэнергосбыт» обслуживает более 1 миллиона физических и более 32 тысяч юридических лиц. И для скорости и удобства их обслуживания компания давно ввела множество способов решения всех вопросов, не приходя в офисы. Поэтому для тех, кто давно перешел в личный кабинет и освоил удаленные способы передачи показаний, ничего не изменится после того, как с 30 марта временно закрылись все офисы компании в связи с эпидемиологической ситуацией.

У всех, кто этого по разным причинам до сих пор не сделал, есть повод освоить новые сервисы и за время карантина убедиться в их простоте и удобстве.

Для меня на первом месте «Личный кабинет клиента» на сайте krsk-sbit.ru – советую! Это универсальный сервис: здесь можно решить все вопросы, здесь хранится вся информация о ваших показаниях и платежах по месяцам и годам, что позволяет проанализировать расходы; здесь компания общается с вами, напоминая о необходимости замены конкретно вашего счетчика или информируя о различных изменениях. Этот сервис неслучайно называется «Личный кабинет», туда входите только вы, и там хранится только ваша информация – ничего лишнего. Но, впрочем, для того, чтобы удобно было разным категориям абонентов, компания предлагает несколько способов дистанционного обслуживания. Мы их сейчас перечислим, а вы сможете выбрать самый удобный для себя.

Как получить консультацию, подать заявки и документы, не выходя из дома:

1. В «Личном кабинете клиента» или в «Виртуальной приемной» на сайте krsk-sbit.ru;

2. В мобильном приложении «Личный кабинет клиента»;

3. По телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции (с понедельника по пятницу - с 800 до 21.00, суббота - с 8.00 до 17.00);

4. По e-mail: kanz@kes.esc-rushydro.ru;

5. В официальных группах компании в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook.

Как передать показания прибора учета дистанционно:

1. В «Личном кабинете клиента» или в «Виртуальной приемной» на сайте krsk-sbit.ru;

2. В мобильном приложении «Личный кабинет клиента»;

3. SMS на номер +7-903-767-29-39. Формат SMS: номер лицевого счета (12 знаков) *показание (пример: 100000000000*54678);

4. Через мессенджер Viber (круглосуточно, аккаунт «Красноярскэнергосбыт»);

5. По электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru. Формат электронного письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание (пример: 100000000000*54678);

6. По телефону 8-800-700-24-57 или любому телефону, указанному в квитанции:

- с помощью голосового робота или кнопочного набора – круглосуточно,

- с помощью оператора - с 8.00 до 21.00, в рабочие дни.

Как оплатить услуги без комиссии, сидя на диване:

- на сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете клиента», в мобильном приложении;

- через сервис «Сбербанк-онлайн»;

- через сайт электронной платежной системы «Платежка».

Внимание!

Все жилищно-коммунальные, аварийные и технические службы межрайонных отделений в Канске, Шарыпове и Кодинске, где «Красноярскэнергосбыт» является управляющей организацией для многоквартирных домов и водоканализационного хозяйства, продолжат работу в обычном режиме.