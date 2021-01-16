15 января было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между главным управлением образования администрации Красноярска и АНО «Институт отраслевого питания» (Москва). Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, специалисты этой некоммерческой организации на протяжении 15 лет изучают проблемы организации питания в различных отраслях и разработали новые программы и меню в более чем 20 регионах России.Предполагается, что уже в первом квартале 2021 года в красноярских школах появится цикличное меню, благодаря чему питание станет более разнообразным и сбалансированным.Специалисты советуют отходить от практики родительского контроля, меняя ее на форму непосредственного участия.- Оценивать школьное питание нужно не эмоционально, а на основании объективных данных, - сказал Владимир Чернигов, глава «Института отраслевого питания». - В питании все эксперты, у всех есть предпочтения и свой опыт.Напомним, в этом году Роспотребнадзор ввел новый критерий оценки качества школьного питания. Он называется «индекс отходности» или «индекс поедаемости». Так, если по результатам взвешивания отходов после приема пищи в мусорный бак уходит более 50 процентов еды, значит, это блюдо нужно менять. Большинство школьников не любят рыбные и молочные блюда, а также из печени. После таких обедов остается больше всего отходов.- Школьное питание – это вопрос, который нужно решать сообща, принимать в этом участие должны все: заказчики, организаторы питания, дети, родители, - уверена Татьяна Ситдикова, руководитель главного управления образования. - Детей нужно кормить вкусно и разнообразно, по современным стандартам, у школьников должно возникать желание снова прийти столовую. И первый шаг к этому – создание нового единого меню.После обсуждения комиссия в составе представителей «Института питания» и «Союза развития социального питания» побывала в школе №76. На обед в школьной столовой им предложили традиционный школьный завтрак: запеканку, бутерброды с маслом и джемом, чай. После визита в школу специалисты побывали на производстве одного из организаторов питания, где посмотрели на процесс приготовления пищи для школьников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрасноярские родители проверят, чем кормят их детей в школьных столовыхВ ходе выездного мероприятия родители учеников школы № 66 попробуют блюда из 10-дневного цикличного меню. Эту проверку решили провести в рамках опроса о качестве школьного питания. Одно из приоритетных направлений - введение родительского контроля за качеством питания. Красноярцы предлагают сделать периодические дегустации школьных обедов, чтобы точно знать, чем кормят ребятишек (подробности).