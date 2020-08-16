Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 16 августа 2020: 116 человек заболели, 26 выздоровели

Заразились 116 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край по итогам суток остался на девятой строчке в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в регионе подтверждено 116 новых случаев коронавируса, 26 человек выписаны, летальных исходов не зафиксировано.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, на 14.00 часов 16 августа в Красноярском крае зарегистрировано всего 15167 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Динамика за минувшие сутки Фото: ИЦК

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 527,7. Темп прироста за сутки – 0,8 процента.

Под медицинским наблюдением на дому находится - 3099 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение - 230.

Снято с медицинского наблюдения 29325 человек, за последние сутки – 214.

Проведено тестов на коронавирус с начала пандемии - 721024.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.