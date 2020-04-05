Предприятия, которым разрешили открыться при самоизоляции в Красноярском крае: как будут работать, новые требования

В Красноярске и крае расширен список предприятий, которые могут работать в условиях режима всеобщей самоизоляции для предупреждения распространения коронавируса. Такой указ подписал накануне глава региона Александр Усс.

А сегодня, 5 апреля, стало известно, какие требования должны соблюдать предприятия. Они перечислены в постановлении, выпущенном правительством Красноярского края.

Итак, руководство компании/предприятия обязано:

1. Дать возможность работникам обрабатывать руки рук кожными антисептиками, в том числе при помощи дозаторов/дезинфицирующих салфеток. И должно организовать контроль за соблюдением процедуры.

2. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников бесконтактным способом. Если температура 37 градусов и выше и (или) есть симптомы респираторного заболевания, необходимо предложить немедленно обратиться в медицинскую организацию за помощью.

3. Проконтролировать, обратился ли сотрудник за медицинской помощью.

4. Информировать работников о необходимости соблюдения в течение рабочего времени правил личной и общественной гигиены, а также регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений.

5. Организовать уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обязательной обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетов, комнат и оборудования для занятия спортом) во всех помещениях.

6. Обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих препаратов, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в случае выявления работников с респираторными симптомами.

7. Применять в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (если есть такая возможность).

8. Обеспечить обязательную самоизоляцию работниками старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями, предоставляя возможность работать дистанционно.

9. Организовать доставку сотрудников на место работы от дома (места пребывания) и обратно служебным транспортом.

10. Ограничить проведение любых корпоративных мероприятий, совещаний, собраний, предполагающих коллективное участие работников.

11. Направлять работников в командировки за пределы края в исключительных случаях. Если сотрудник вернулся из города со сложной эпидемиологической обстановкой, обеспечить соблюдение им самоизоляции по месту жительства не меньше, чем на 14 дней.

12. Если на предприятии есть столовая, использовать там посуду однократного применения с последующим сбором и утилизацией. Если используется обычная посуда, обрабатывать в специализированных моечных машинах.

Если столовой нет, ограничить прием пищи работниками на рабочих местах. Обеспечить для этих целей отдельное помещение, имеющее раковину для мытья рук (с подводкой горячей и холодной воды). Организовать его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Об исполнении требований работодатель должен отчитаться перед администрацией не позднее 8 апреля 20202 года.

ВАЖНО

В МАГАЗИНАХ

Работодателям, осуществляющим розничную торговлю продуктами и непродовольственными товарами:

1. Организовать использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), спецодежды с длинным рукавом.

2. Кассиров обеспечить индивидуальными средствами защиты лица (очки, маски) или оснастить их рабочее место защитным прозрачным экраном.

Защита - на уровне.Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Организовать обеззараживание системы вентиляции торгового объекта и регулярное проветривание.

4. Обеспечить обработку (каждые 2 часа) дезинфицирующими средствами ручек тележек, корзин, поручней, дверных ручек, входных групп, витрин самообслуживания, кассовых лент.

5. Разместить для покупателей информационные материалы о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Минимизировать наличные расчеты за покупки.

7. Обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) по всему торговому объекту (нанесение разметки на полу, нанесение специальных указателей для соблюдения дистанции, объявление по радио).

8. Разместить санитайзеры с антисептическими средствами и (или) одноразовые перчатки (дезинфицирующие салфетки) для покупателей на входе.

9. Обеспечить возможность приема дистанционных заявок от покупателей и формирование заказов с последующей их выдачей (доставкой).

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Кому можно работать в период самоизоляции в Красноярске: приводим расширенный список

Стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее подписанный указ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края».

Один из пунктов этого указа касается расширения списка предприятий и организаций, которым разрешено работать в период самоизоляции. Приводим по списку организации, на которые не распространяется ограничения (подробности).