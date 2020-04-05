2020-04-05T08:47:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Выплата безработным в Красноярске: кому положена компенсация и как ее получить

Сообщаем, на какие выплаты могут рассчитывать потерявшие работу из-за коронавируса
Ася ЖУКОВА
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Выплата безработным в Красноярске: как получить компенсацию?Выплата безработным в Красноярске: как получить компенсацию?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за вынужденной самоизоляции, введенной в Красноярске и крае для того, чтобы остановить вспышку коронавируса, часть населения оказалась в непростой жизненной ситуации. Одни на время лишились дохода, другие и вовсе – работы. Чтобы жители смогли преодолеть сложный период с меньшими потерями, властями края намечен целый комплекс мер. Накануне, 4 апреля, глава региона подписал соответствующий указ.

Согласно документу, потерявшие работу люди могут рассчитывать на поддержку.

Так, правительству края поручено губернатором «подготовить нормативный правовой акт, направленный на увеличение размера адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией до максимального размера пособия по безработице с учетом районного коэффициента гражданам, потерявшим работу в связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, при условии постановки их на учет в качестве безработных в органах службы занятости и получения пособия по безработице».

ИСТОЧНИК KP.RU

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