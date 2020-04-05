Материальная помощь в Красноярске в период самоизоляции: кто может получить и как

Режим всеобщей самоизоляции, объявленный для предотвращения распространения коронавируса в Красноярске и крае, сказался на тех, кто занят в малом и среднем бизнесе. Кто-то лишился дохода, а кто-то даже потерял работу, люди оказались в сложной ситуации.

Накануне, 4 апреля, стало известно о мерах поддержки населения, которые должно разработать правительство края. Такой указ подписал губернатор Красноярского края Александр Усс. Одно из предлагаемых решений – увеличить размер матпомощи нуждающимся до максимального размера пособия по безработице.

Вот выдержка из документа:

- Постановляю правительству Красноярского края обеспечить реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда в Красноярском крае с учетом дополнительных решений, принимаемых федеральными органами государственной власти:

- подготовить нормативный правовой акт, направленный на увеличение размера адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией до максимального размера пособия по безработице с учетом районного коэффициента гражданам, потерявшим работу в связи с ограничениями, связанными с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, при условии постановки их на учет в качестве безработных в органах службы занятости и получения пособия по безработице.