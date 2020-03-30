В Красноясрке 20-я больница приостанавливает плановый прием из-за эпидемии коронавируса

КМКБ №20, как больница, принявшая самую большую нагрузку по борьбе с коронавирусом (именно сюда госпитализируют заболевших), в понедельник, 30 марта, официально сообщила о том, что плановый прием приостановлен.

В 20-й больнице с 30 марта 2020 года приостановлены:

- все плановые госпитализации и запись новых пациентов на плановую госпитализацию;

- плановые консультации и запись на новые;

- работа всех дневных стационаров (кроме приема призывников по направлениям военкоматов).

Если вы уже были записаны на плановую консультацию, госпитализацию, операцию, ваша запись переносится на более поздние (пока неопределенные) сроки. Меры носят временный характер и действуют до особого распоряжения. Следите за информацией на сайте больницы https://krasgkb20.ru

«Обращаем внимание, что 20-я больница продолжает оказывать неотложную и экстренную помощь взрослым и детям. Родильный дом тоже работает», - сообщили в больнице.