2020-03-28T09:41:11+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Красноярске 2020: гипермаркеты «Леруа» пришлось закрывать силой

Как оказалось, не восприняли всерьез распоряжение «сверху» [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Нерабочая неделя в Красноярске 2020: гипермаркеты «Леруа» пришлось закрывать силойНерабочая неделя в Красноярске 2020: гипермаркеты «Леруа» пришлось закрывать силойФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начался режим нерабочей недели. Он продлится с 28 марта по 5 апреля. Согласно особому указу губернатора Красноярского края, должны быть закрыты все места общего пользования – в первую очередь, развлекательные и спортивные учреждения; учреждения сферы услуг, где необходимо присутствие клиента; заведения общепита, частные медицинские учреждения без оказания экстренной помощи.

В Красноярске закрыли Леруа, Взлетка. Видео администрация Красноярска.

Запрет коснулся и торговли. Открыты будут только продуктовые магазины и торговые точки, где можно купить предметы первой необходимости и гигиены. Остальным придется переждать неделю вынужденного карантина.

Однако многие горожане, да и сами торговые центры оказались к этому не готовы. Нерабочая неделя начала действовать сегодня с утра, 28 марта. А сотни горожан, вместо того, чтобы оставаться дома, направились затариваться по магазинам. В частности, в «Леруа Мерлен». Сотрудники городской администрации приехали с проверкой в гипермаркет на Калинина, а там полно посетителей. В конце концов (не без труда) администрацию гипермаркета удалось заставить исполнять особый режим. Посетителей долго выводили из торгового зала, затем заперли все двери и вывесили на них таблицу: «Магазин закрыт». Подобная картина была и в гипермаркете на 9 мая.

Периодически появляется информация о том, что в городе тот тут, то там работаю кафе, парикмахерские, небольшие магазины, не имеющие отношения к торговле предметами гигиены.

Добавим, что сегодня в городе дежурят около сотни сотрудников администрации города, включая глав районов и их заместителей.

Для информации:

КоАП РФ Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сумма штрафов:

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, без образования юрлица, а также на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, либо административная приостановка деятельности до 90 суток;

- юридических лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административная приостановка деятельности до 90 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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