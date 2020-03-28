Красноярск присоединится к международной акции «Час земли» 28 марта

Красноярск присоединится к международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Она пройдет сегодня, 28 марта, с 20:30 до 21:30 часов по местному времени. Суть этой акции – отключить свет на один час в знак поддержки сохранения планеты. Участие в ней принимают и обычные люди, и целые компании. К слову, это самое массовое мероприятие в истории человечества. В 2019 году к нему присоединились 190 стран, в России – более 30 миллионов человек.

Сегодня, в Час земли, в Красноярске будет полностью отключена подсветка зданий администрации города. А в целом, стать частью акции может любой желающий. Для этого необходимо будет отключить освещение в комнатах, подсветку зданий, компьютеры, праздничную иллюминацию, неоновые рекламные вывески, телевизоры и настольные лампы. Можно выключить ненужные электрические приборы, однако организаторы акции не рекомендуют отключать уличные фонари, освещение для обеспечения безопасности в общественных местах, аэронавигационные огни, светофоры, охранное освещение и сигнализацию.