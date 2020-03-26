Нерабочая неделя в Красноярске: как будут работать детские сады с 30 марта по 5 апреля

Неделя с 30 марта по 5 апреля по всей стране объявлена нерабочей – для того, чтобы минимизировать контакт населения, будут закрыты большинство предприятий и учреждений. Людям предлагают переждать следующую неделю дома, на самоизоляции.

Однако полностью закрыть все на замок невозможно. Должны работать магазины, аптеки, поликлиники, органы власти, полиция, транспорт. И у многих сотрудников есть дети, которые посещают детский сад. Еще утром сегодня, 26 марта, мамы и папы об этом не беспокоились, ведь в отличие от школ (которые еще две недели назад ушли сначала на каникулы, а теперь и на дистанционное обучение) дошкольные учреждения работали в штатном режиме.

Родителям предложили выбрать, будут ли они водить детей в садик в нерабочую неделю или найдут другой вариант, куда их определить. Но пока родители думали, ближе к вечеру главное управление образования Красноярска разослало информационное сообщение: все подведомственные садики решено закрыть. Для многих родителей это стало проблемой.

Как сообщили в министерстве образования Красноярского края, согласно Указу президента садики тоже прекращают работу:

- Но мы понимаем, что есть дети, которых просто не с кем оставить, - прокомментировала представитель министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская. – Сейчас идет совещание в Москве, информация будет спущена в регионы, муниципалитеты, предварительное решение – создать для части детей дежурные группы. Работники садиков должны будут оперативно опросить родителей, выяснить потребность в местах, и очень быстро все скомплектовать. Постараемся предоставить всю необходимую информацию в самое ближайшее время.