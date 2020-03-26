Мэр Красноярска обсудил проблемы города с депутатами

В Красноярске прошла сессия горсовета, в ходе которой глава города обсудил с депутатами актуальные проблемы города и представил годовой отчёт. Прежде всего, мэр осветил ситуацию с коронавирусом.

Он отчитался о мерах, направленных на предотвращение распространения инфекции: каникулы в школах, дистанционное обучение, дезинфекция транспорта и прекращение работы спортивных и культурных учреждений. Депутаты в ответ предложили разработать мероприятия для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы минимизировать потери предпринимателей.

Затем мэр рассказал о работе администрации в 2019 году и о дальнейших перспективах развития. Одним из самых приоритетных направлений Ерёмин считает строительство школ и детских садов — в прошлом году в эксплуатацию ввели 11 детсадов и 3 школы. Мэр считает необходимым привести в порядок старые учебные учреждения. Для этого необходимо участие в федеральном проекте.

- Если на самом деле переговоры с федерацией закончатся положительным решением по реконструкции старых школ, то будет сделано такое большое дело, столько проблем в Красноярске решится — более 50 объектов, которые мы определили как старые школы и детские сады, получат новую жизнь, — говорит Марина Малышева, председатель постоянной комиссии по социальному развитию горсовета.

В ходе сессии Сергей Васильевич ответил на вопросы депутатов. Прежде всего, вопрос о долговой нагрузке муниципального бюджета. Размер долга - 77% - в основном коммерческие кредиты. Как вариант решения проблемы мэр рассматривает возможность перехода на муниципальный кредит — это сократит расходы.

Депутаты также подняли проблему сноса ветхого жилья. Мэр рассказал, что в связи с внушительным количеством таких домов — 236 в программе сноса до 2024 года, а по экстренным запросам — ещё около 400, — мэрия разрабатывает варианты сокращения сроков сноса совместно с региональным правительством и Минстроем РФ.

В ходе общения главы города с депутатами были освещены и другие острые проблемы города.

- Никто ничего не умолчал — ни о полигоне Шинников, ни о «Бионорде», ни о повороте на Шахтеров, ни о ситуации, которая складывается вокруг коронавируса — все вопросы, которые мы могли обсудить, мы обсудили. И мы получили очень компетентные и профессиональные ответы человека, который погружен в эти проблемы, — говорит Наталия Фирюлина, председатель горсовета.

- Мы услышали в отчете Главы города, что по всем существующим проблемам в городе ведется серьезная работа, и администрацией города, и нами, городскими депутатами, — говорит Марина Малышева.