Из-за эпидемии коронавируса в Красноярске 2020 в супермаркетах перестанут продавать горячий хлеб

Перефразируя хрестоматийное «почему, почему, потому что его не будет, этого вашего швейцарского сыра» Веселого молочника Джастаса Уолкера (американец, который переехал в Сибирь и занялся фермерством) – не будет и «этого вашего горячего хлеба». С началом эпидемии коронавируса в Красноярске поднялась истерия вокруг не упакованных булок – мол, вся зараза на них оседает. Причем как реальная (люди атаковали жалобами менеджмент торговых сетей, где есть свои пекарни) и виртуальная. Один из постов известного общественника Егора Фролова стал на какое-то время популярнее всех возможных тем про коронавирус: «Командор на ул. Водопьянова 10, их же дискаунтер Хороший. Так и не начали упаковывать свои хлебобулочные изделия. Спрошу у Росподребнадзор»

Джастас Уолкер смеется.....

И, что говорится, понеслось, народ кардинально разделился на «за» и «против»:

- Есть еще выкладка рыбы на лед, она там без упаковки - вдруг кто чихнет. И почему никто не переживает за бананы и лук.

- Потому что бананы и лук ты можешь почистить и помыть, а выпечку нет!

- А еще белье, рубахи, костюмы в разных ТЦ дают на примерку вдруг чего. Раз уж бороться, то запрещать все. А еще столы в кафе ближе трех метров стоят. Много дел для общественного контроля. Всех закрыть!

- А я хочу покупать хлеб в таком виде, мне нравится, он такой и это мой выбор! Если его упакуют, я просто перестану его покупать!

- У нас в Алее, где я покупаю, своя пекарня, там хлеб ниоткуда не везут, он в двух шагах от производства и выкладывают его тёплым, а этом кайф, если его упаковать то это будет уже не то! Это кайф грызть хрустящую корочку.

- Самовыпечные хлеба можно упаковывать часов через 12 после выпечки! - Хлеб после печи вообще запрещено продавать в течении двух часов. Так же его обязаны остудить до комнатной температуры, так же во избежание конденсата можно упаковывать в бумажные пакеты, и для экологической хорошо.

Так или иначе, но две крупнейшие сети – «Командор» и «Красный яр», приняли решение упаковывать хлеб. Начнут сегодня-завтра.

- Увы, горячего хлеба в продаже пока не будет, - подтвердила Анна Романова, PR-менеджер компании «Командор». - Мы будем его остужать, потом паковать и только тогда делать выкладку.

То же самое говорят и в «Красном Яре».

Кстати, «выходной недели» в супермаркетах не будет – магазины физически не могут закрыться. Тем более, что повышенным спросом работы в сетях стало больше в разы.

Головная боль для ритейла сейчас – обеспечить сотрудников масками, перчатками. Не говоря о расходах, масок просто не достать:

- Мы делаем уже третью попытку заказать партию масок, - рассказала Елена Бурасова, руководитель PR службы сети гастрономов «Красный яр». – Первые две сорвались, с нами просто связались поставщики и все отменили! Ждем партию - 6000 масок 27 марта, надеемся, что все получится.

Тем временем, в «Красном Яре» как минимум кассиров по-человечески попросили пойти навстречу, и сшить пока многоразовые маски самим. Такое время, в подобных условиях все - от простого работника зала до директора, еще не работали. И многие пошли навстречу, - ради безопасности своей и покупателей.

Просят также отнестись с пониманием к ограничению по количеству продаж (в среднем – 5-10, килограммов, штук в одни руки), товаров по акциям. Крупа, яйца, молоко, даже кефир, и пр.

Сейчас составляются новые каталоги, куда все это будет внесено. В сетях всегда существовала проблема с перекупщиками, сейчас особенно важно дать возможность всем приобретать товары по гуманной цене.

- Это не потому, что товара не хватает! – еще раз просят понять в магазинах. – Единственная причина – борьба с перекупщиками.

Говорят, что на складах сортировки работа идет круглосуточно, - чтобы перебоев с тем или иным товаром в сетях не возникло. И, если кому-то покажется, что продуктовые магазины получают сейчас сверхприбыль, ведь продажи выросли, это не так:

- По некоторым позициям, где мы сдерживаем цены, к примеру, курица, уже работаем себе в убыток. И еще – мало кто знает, что основной доход магазина – за счет разнообразных и спонтанных, ежедневных покупок. Сейчас же многие затариваются и по нескольку дней не ходят в магазин. Но, в общем и целом, все стабильно. Дефицита не будет, давайте все мобилизуемся, будем по возможности спокойно жить, работать и поддерживать друг друга.