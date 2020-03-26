Губернатор Красноярского края о коронавирусе 2020: «Аппаратов ИВЛ у нас в 2,5 раза больше, чем в Италии»

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил сегодня, 26 марта, с отчетом перед депутатами Законодательного собрания. И поделился прогнозами развития ситуация с коронавирусом в крае. По его словам, край способен пережить вспышку заболевания: имеющаяся техническая база это позволяет. Сейчас в медицинских учреждениях края 706 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это почти в 2,5 раза больше, чем в целом в Италии. Серьезные закупки этого оборудования проводились в последние десять лет с учетом того, что жители предрасположены к легочным заболеваниям.

Также в медучреждениях есть 585 реанимационных палат и 3000 коек для инфицированных. По мнению главы региона, не стоит перегружать больницы пациентами, у которых коронавирус протекает в нетяжелой форме. По примеру первых трех выписавшихся из БСМП пациентов, все они легко перенесли болезнь. Такое лечение возможно даже на дому, если создать им соответствующие условия.

- Мы будем смотреть за динамикой: если не будет нарастания, то и не нужно забивать больницы под завязку. А обеспечить болеющих в легкой форме лечением на дому. Будем готовиться оказывать помощь тем, кто нуждается в ИВЛ, реабилитации и реанимации, - сказал Александр Усс.

Также он добавил, что красноярским врачам, которые задействованы в лечении зараженных коронавирусом, поднимут зарплату на 30 – 50 тысяч рублей, в зависимости от категории. Правительству уже дано поручение заняться этим.

Напомним, что по самым последним данным на сегодня, 26 марта, в Красноярске с подтвержденным диагнозом госпитализированы 5 человек, с подозрением – 7 человек, среди которых 1 ребенок.

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