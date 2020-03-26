2020-03-26T10:47:22+03:00
Общество

В Красноярске в детские сады ходят около 40% детей

Остальные здоровы, не болеют, просто родители решили подержать их дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские дошколята рисуют радугу на окнах. Фото: пресс-служба управления образования городаКрасноярские дошколята рисуют радугу на окнах. Фото: пресс-служба управления образования города
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В отличие от школьников, которых распустили по домам сначала на каникулы, а затем перевели на дистанционное обучение, малышня по-прежнему посещает детские сады. Правда, в управлении образования города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что посещаемость снизилась до 40 %. Большинство детей совершенно здоровы, просто родители решили оставить их дома.

В целом в детских садах меры безопасности усилены: на прогулку детей стараются выводить через запасные входы, а все занятия – только в группах. Любимая игра детей сейчас – измерять температуру и правильно мыть руки.

В садики ходят только 40 % детей. Фото: пресс-служба управления образования города

В садики ходят только 40 % детей. Фото: пресс-служба управления образования города

А еще воспитанники детских садов запустили флешмоб под названием «Все будет хорошо». К нему уже присоединились более 60 садиков города. Ребятня рисует яркие плакаты, на которых есть радуга, солнце, цветы, небо и ладошки.

В ход идут не только ватманы бумаги. Неслыханная радость для малышей – им разрешили рисовать даже на окнах! Старательно, кисточкой они выводят яркими разноцветными красками слова: «Все будет хорошо!»

За окном еще снег, а на окне радуга. Фото: пресс-служба управления образования города

За окном еще снег, а на окне радуга. Фото: пресс-служба управления образования города

ИСТОЧНИК KP.RU

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