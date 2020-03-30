Как избавиться от грязи в доме?

Уборка в доме – это необходимость. Ведь скопление грязи может привести к серьезной аллергии и различным проблемам со здоровьем. А когда в доме есть маленький ребенок, «генералить» приходится несколько раз в день! Перед каждой хозяйкой встает вопрос – как избавиться от грязи и минимизировать свой труд? Можно, конечно, выбросить все ковры, отдать домашних животных, бесконечно мыть полы и ползать с тряпкой по квартире, выискивая грязь в труднодоступных местах. Но это не наш вариант. Ежедневную уборку можно превратить в легкое и неутомительное занятие с пароочистителями Kärcher (Керхер). Современные пароочистители сэкономят ваши силы и время, а главное – обеспечат великолепный результат!

- Влажная уборка и деликатное очищение любых твердых поверхностей без применения бытовой химии еще никогда не было столь эффективным, как с пароочистителем для дома Керхер, - делится впечатлениями Наталья, довольная покупательница. - Очистка паром удаляет до 99,99% бактерий и бесследно устраняет жир и загрязнения. Модельный ряд паровых очистителей Kärcher включает компактные и бюджетные аппараты, технику для максимально быстрой и комфортной обработки паром и мощные модели для удаления стойких загрязнений.

Убиваем грязь и микробы

Давайте разберемся, что это за чудо-приборы и как они борются с загрязнениями в доме.

Пар обладает колоссальной силой, позволяющей эффективно удалять грязь безо всякой химии – при уборке с Kаrcher (Керхер) вам не нужно использовать химические чистящие средства. Действует прибор довольно просто: вода в пароочистителе нагревается и под большим давлением выпускается из «пистолета». Струя пара настолько сильная, что позволяет без труда удалять грязь с любых поверхностей - с кафельной плитки в ванной и на кухне, сантехники, стен, пола и таких деликатных поверхностей, как зеркала или окна. Список можно продолжать! А для уборки самых «укромных уголков» в квартире можно использовать различные насадки, с помощью которых можно удалить даже самые стойкие загрязнения. Кроме того, при правильном и регулярном применении пароочистителей Kаrcher (Керхер) обеспечивается надежная защита от бактерий и других микроорганизмов, а как вы знаете, чистота в доме – залог вашего здоровья.

Отпариваем, чистим и утюжим!

Концерн Kärcher (Керхер) разработал полный модельный ряд пароочистителей: от компактных до более универсальных и объемных, и все они отличаются своей эргономичностью. Ваш выбор будет зависит от того, что вы хотите получить.

Самый маленький пароочиститель SC 1 EasyFix Premium, хорош для оперативной уборки. Он легкий, а благодаря различным насадкам подходит для чистки зеркал, мойки, раковин, сантехники. А входящий в комплект набор для уборки пола превращает это ручной аппарат в паровую швабру. Эта модель пароочистителя идеальна для несложной промежуточной уборки и не занимает много места при хранении.

Самой совершенной моделью из паротехники Kаrcher (Керхер) является паропылесос SV 7, который сочетает функции пароочистителя и пылесоса для влажной и сухой уборки. Он может собирать сухой мусор, пыль, подавать пар, вбирать жидкость и работать в режиме обработки паром и сбора мусора одновременно. Струей пара можно не только очистить практически все поверхности в доме, но и освежить мягкую мебель, ковровые покрытия, удалить неприятные запахи. Пылесос оснащен системой 4-кратной фильтрации, которая удерживает в нем даже мельчайшие аллергены. Поэтому воздух в комнате становится чистым!

SV 7

Некоторые пароочистители имеют специальную насадку – паровой утюг. Помимо того, что такой аппарат быстро и легко очищает кухню, ванную и туалет, почти все поверхности в доме, он легко и быстро справляется с глаженьем белья.

Рекомендуем обратить внимание на гладильный комплект Kärcher SI 4 EasyFix Iron Kit, состоящий из пароочистителя, парового утюга и гладильной доски. Этот комплект позволяет разглаживать даже очень мятые ткани и грубые заломы, например на постельном белье и шторах. Давление пара в таком утюге существенно превышает выпуск пара в обычных бытовых утюгах. Гладильная доска это не просто поверхность с подставкой для утюга: она обладает функциями поглощения пара и выдува, что позволит разгладить любые складочки на ткани и высушить белье! После такой универсальной обработки (глажка+сушка) вы сразу можете убрать одежду в шкаф.

Где купить?

Более подробно ознакомиться с различными моделями пароочистителей вы сможете в Керхер Центрах компании «Кристофер» по адресам:

ул. М. Годенко, 3, тел. 223−71−71;

ул. Судостроительная, 52а, тел. 249−13−39;

www.kristofer.ru

Только в Керхер Центрах на всю бытовую технику действует гарантия 5 лет!