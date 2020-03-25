«Красноярская рециклинговая компания» организовала централизованный сбор мусора в посёлках Емельяновского района

Теперь жителям частных домов не нужно следить за графиком вывоза мусора и караулить мусоровоз у ворот. Мешки с отходами можно в любое удобное время вынести на площадку и положить в зелёный контейнер-мульду.

– С начала марта наша компания за свой счёт оборудовала более трёх десятков точек сбора ТКО в своей технологической зоне мульдами – большими контейнерами объёмом восемь кубометров. Места, где они установлены, администрации районов и сельсоветов предварительно согласовали с местными жителями, – рассказал исполнительный директор «КРК» Игорь Ким.

18 - 23 марта мульды установили в деревнях Крутая, Творогово, посёлках Логовой, Бадалык, Нанжуль-Солнечный и Емельяново. А чуть раньше, 16 марта, восемь таких контейнеров появились в частном секторе Железнодорожного района Красноярска.

Емельяновский район, март 2020

– После того, как на согласованных с местными жителями местах установили мульды, активисты обратились в администрацию Железнодорожного района с просьбой поставить ещё четыре мульды дополнительно. Две из них мы уже поставили, ещё две – на перекрёстках улицы Куйбышева с улицей Ленина и переулком Пороховой – привезём в ближайшее время, – уточнил Игорь Ким.

Красноярск, март 2020

Он также добавил, что специалисты компании будут проводить мониторинг наполняемости контейнеров и корректировать график вывоза в соответствии с его результатами. И напомнил, что сообщить о наполнении ёмкостей можно непосредственно в колл-центр компании по телефону 8 800 355 56 37 или с помощью кнопки на сайте «Вывезти мусор».