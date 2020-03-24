В Красноярске из-за коронавируса закрыли несколько кинотеатров

Кинотеатры всегда были самым популярным видом отдыха, а в последнее время остаются практически единственным. Люди опасаются посещать кафе и рестораны, цирк давно закрыт на ремонт, театры показывают спектакли онлайн, все массовые мероприятия, спортивные соревнования, концерты отменены.

Мы обзвонили самые популярные кинотеатры и узнали, как в них обстоят дела: работают ли вообще, не планируют закрываться в ближайшее время, разрешают ли зрителям сидеть рядом (была рекомендация не продавать места на соседних сидениях). А может, делают новые скидки на билеты, чтобы привлечь побольше людей.

Вот что выяснилось.

«Луч»: работает. Допскидок: нет. Сидеть рядом: разрешают, но не всем.

- Если Вы идёте с другом или другим человеком, которого вы знаете, то вы, разумеется, можете сесть рядом, но незнакомым людям билеты продаются через несколько мест, - поясняют в «Луче», - но за этим нет строгого надзора, ведь это всего лишь рекомендации, а не строгие правила, надлежащие к строгому исполнению.

Сеансы при этом проводятся по расписанию, скидок и акций в связи с уменьшением посещаемости не проводится.

«Киномакс»: так же все сеансы проходят согласно их расписанию на сайте, скидок и акций не проводится.

- Можно ли сидеть рядом? Наверное – засомневалась администратор по телефону. - О рассадке людей особой информации у нас пока нет.

Некоторые кинотеатры и вовсе закрылись на карантин. Среди них единственный детский кинотеатр «Мечта», не работающий с 18 по 31 марта, а так же правобережный кинотеатр «Эпицентр» не будет оказывать услуги с 23 по 31 марта. «Дом Кино» также закрыт до 31 марта.

А вот до «Галереи Енисей» и «Квадро фильма» дозвониться нам, увы, не удалось, - там работает только автоответчки, но на сайтах этих кинотеатров нет информации о каких-либо изменениях в работе.

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