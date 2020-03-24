2020-03-24T06:06:04+03:00
Общество

Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»

Машина стоимостью порядка 13 млн рублей заменит один из БелАЗов, которые используются предприятием для транспортировки известняка с карьера на промплощадку
Поделиться:
Изменить размер текста:

Его кузов более емкий, сам автомобиль проще и легче в управлении, имеет комфортабельную кабину, что улучшает условия труда персонала. Тахограф контролирует режим работы и отдыха водителя и позволяет исключить учет рабочего времени вручную и возможные при этом ошибки.

Использование современного автотранспорта приведет к снижению эксплуатационных затрат, связанных с расходом горюче-смазочных материалов и проведением ремонтов.

Большим преимуществом новой техники является также наличие современной системы очистки выхлопных газов. «Приобретенный самосвал имеет пятый экологический класс, что очень важно с точки зрения экологической ответственности предприятия. В течение ближайших трех-четырех лет мы планируем полностью обновить парк техники, задействованной на транспортировке известняка», – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Отметим, что количество грузовых машин в автотранспортном хозяйстве завода при этом сократится на одну единицу. Для того объема работы, который сейчас выполняют восемь БелАЗов, понадобится всего семь «Вольво». Это связано не только с большей грузоподъемностью, но еще и с тем, что такие автомобили реже ломаются, меньше времени простаивают в ремонте и имеют коэффициент выхода на линию 99%.

«Вольво» оснащены бортовыми компьютерами, фиксирующими сбои и отклонения в работе двигателя и всех систем автомобиля, что также ускоряет поиск причин неисправностей и, соответственно, снижает сроки ремонта. Это позволит высвободить часть персонала, который будет использован для повышения технической готовности другого автотранспорта. Кстати, обучать слесарей и механиков работе с новой техникой предприятию не придется: они уже знакомы с устройством автомобилей «Вольво», так как ООО «Красноярский цемент» эксплуатирует цементовозы данной марки.

Напомним, что это уже второй самосвал «Вольво», приобретенный «Красноярским цементом»: первый поступил на завод в декабре 2019 года и успешно эксплуатируется.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Туве автора фейка об умершем от коронавируса студенте могут оштрафовать на 100 тысяч
Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 24 марта 2020: в самоизоляции находятся 4622 человека
Красноярск занимает 6-е место в ТОП-10 по заболеваемости коронавирусом
Сотрудника заповедника на юге Красноярского края осудили за мошенничество
В Красноярске 85 медиков БСМП живут прямо на работе
В Красноярске эколаборатория зафиксировала превышение среднесуточной ПДК бенз(а)пирена.
Смертельный коронавирус был создан американцами еще пять лет назад
Мужчина с ножом надругался над 15-летней падчерицей в Хакасии
Попавшая в карантин из-за коронавируса Барбара Брыльска борется с раком
В Красноярске ищут свидетелей смертельного наезда
Общественный транспорт в Красноярске будет работать до 21 часа
Шокирующее видео массового побега рецидивистов из изолятора в Туве опубликовал СК
Две цыганки задержаны за воровство у школьников в Красноярске
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
1 апреля красноярские школы переводят на онлайн-обучение
Водители скорой в Красноярске пожаловались на дефицит средств защиты от коронавируса
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
На Богучанской ГЭС подвели итоги детского творческого конкурса «Природы чистый дар»
За рубеж за красноярцами полетят пустые самолеты
На Татышеве в Красноярске проснулись клещи
Монтер пути загадочно пропал из поезда в Красноярском крае
Несколько улиц в Красноярске топит талыми водами
В Красноярском крае ликвидируют последствия ураганного ветра
В Красноярске на месяц изменили схему движения по Северному шоссе
Улицу Железнодорожников и мост через Бугач отремонтируют в Красноярске