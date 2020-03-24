Автопарк Красноярского цементного завода пополнился новым самосвалом «Вольво»

Его кузов более емкий, сам автомобиль проще и легче в управлении, имеет комфортабельную кабину, что улучшает условия труда персонала. Тахограф контролирует режим работы и отдыха водителя и позволяет исключить учет рабочего времени вручную и возможные при этом ошибки.

Использование современного автотранспорта приведет к снижению эксплуатационных затрат, связанных с расходом горюче-смазочных материалов и проведением ремонтов.

Большим преимуществом новой техники является также наличие современной системы очистки выхлопных газов. «Приобретенный самосвал имеет пятый экологический класс, что очень важно с точки зрения экологической ответственности предприятия. В течение ближайших трех-четырех лет мы планируем полностью обновить парк техники, задействованной на транспортировке известняка», – подчеркивает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Отметим, что количество грузовых машин в автотранспортном хозяйстве завода при этом сократится на одну единицу. Для того объема работы, который сейчас выполняют восемь БелАЗов, понадобится всего семь «Вольво». Это связано не только с большей грузоподъемностью, но еще и с тем, что такие автомобили реже ломаются, меньше времени простаивают в ремонте и имеют коэффициент выхода на линию 99%.

«Вольво» оснащены бортовыми компьютерами, фиксирующими сбои и отклонения в работе двигателя и всех систем автомобиля, что также ускоряет поиск причин неисправностей и, соответственно, снижает сроки ремонта. Это позволит высвободить часть персонала, который будет использован для повышения технической готовности другого автотранспорта. Кстати, обучать слесарей и механиков работе с новой техникой предприятию не придется: они уже знакомы с устройством автомобилей «Вольво», так как ООО «Красноярский цемент» эксплуатирует цементовозы данной марки.

Напомним, что это уже второй самосвал «Вольво», приобретенный «Красноярским цементом»: первый поступил на завод в декабре 2019 года и успешно эксплуатируется.