Коронавирус в Красноярске 2020: как на эпидемии пытаются нажиться недобросовестные юристы

Про панику на волне коронавируса уже много написано и сказано – интернет пестрит сообщениями о тоннах туалетной бумаги и гречки, которые смели с прилавков в заботах о «хлебе насущном» россияне. Сейчас о вещах не столь питательных, как гречка, но тоже довольно прибыльных – для недобросовестных юристов. Они массово по всей стране обещают людям вернуть деньги за невозвратные авиабилеты. Речь идет о внутренних рейсах по России. Рассказываем, как работает честная схема отъема денег у населения.

«Горячий» телефон

Об этом виде юридических услуг рассказала на своей страничке в соцсети известная красноярская общественница Дарья Мосунова (Дарья - жена юриста, преподавателя из СФУ):

«Помогала подруге проконсультироваться по поводу невозвратных билетов в юридическим центре. Юрист, глаза честные, как у ребенка: «Во время эпидемии все билеты возвратны. Даже невозвратные! Платите, и мы будем судиться, все услуги «под ключ». Причем попали мы в этот центр с ложного сайта Роспотребнадзора, сайт записывает на бесплатную юридическую помощь».

Точнее - на ложном сайте указан телефон «горячей линии» юридической помощи. Звоним на номер 8 800-ХХХ–ХХ-ХХ.

Юрист говорит, что невозвратных авиабилетов не бывает Фото: Дарьи Мосуновой

- Из какого вы города? – бодро и доброжелательно интересуется девушка-оператор.

- Красноярск. Хотим вернуть деньги за авиабилет. Сорвалась у мужа научная конференция в Москве (правды ради – у мужа одной из наших сотрудниц действительно сорвалась такая конференция по причине разгула вируса).

- С вами свяжется специалист. Ждите.

Буквально через 5-7 минут перезванивает специалист уже из Красноярска и назначает время юридической консультации. При этом мягко намекает: дескать, народу просто вал, все хотят вернуть уплаченные за билеты деньги, так что торопитесь. Торопимся.

Компания расположена недалеко от центра Красноярска, на Молокова. Мосунову с ее приятельницей направили по другому адресу – на улицу Партизана Железняка. Вывод простой – оператор call-центра вирусным способом переправляет звонки в разные юридические конторы. Еще бы – наплыв-то ведь просто аховый.

Мекка юриспруденции

Но… в компании на Молокова, прямо скажем, шаром покати – ни очередей, ни людей в холле, ни отбивающихся от них юристов. Только девушка на ресепшене строгим голосом говорит, что верхнюю одежду нужно обязательно снять. Далее следует ожидаемая театральная пауза – подождите, сейчас освободится специалист. В солидных фирмах ведь специалисты – очень занятые люди, это всем известно.

В небольшой переговорной ждут сразу два мужчины. Вид у них, как у всех «белых воротничков», - рубашки, галстуки. В комнате – видеонаблюдение, на столе планшетка с анкетами, большой монитор – все подготовлено для «сеанса связи» с… Екатеринбургом.

- У нас очень крупная компания, и мы консультируем по всей России, - после кратко представления и традиционного вручения визитки поясняет специалист по гражданскому праву Марта М.

- А ваш коллега здесь зачем сидит? – киваю на второго мужчину. - Консультация разве не один на один проходит?

- Сейчас все поймете, - продолжает заинтриговывать специалист. – Мы связываемся с Екатеринбургом, потому что этот город – общепризнанный центр юриспруденции в России.

Так вот где она, Мекка юриспруденции России! На Урале! Хорошо. Посмотрим, что уральские стряпчие нам предложат. Коллега нашего Марата М. обеспечивает видеосвязь с Екатеринбургом. На мониторе появляется симпатичное лицо некой Алены Сергеевы, главного из главных специалистов компании. И возможно, на всем Урале.

- Расскажите, какая у вас ситуация? – участливо интересуется Алена Сегеевна.

Никакой легенды выдумывать не надо - рассказываем вполне реальную историю нашей коллеги, муж которой геолог должен по работе лететь на конференцию в Москву. Сразу честно предупреждаем юристов Марата М. и суперпрофи из Екатеринбурга Алену Сергеевну, что, как говорится, велосипед не наш, коллеги. Просто хотим узнать, можно ли вернуть деньги за билет Красноярск – Москва (туда и обратно, невозвратный, купленный и оплаченный заранее) и за оплаченную бронь в отеле неподалеку от центра Москвы.

- Конечно, можно! Вы даже не представляете, сколько исков сейчас в связи с ситуацией по коронавирусу будет к авиакомпаниям – это миллиарды рублей. Надо успевать, - начинает «кружить» клиента Алена Сергеевна. – И они обязаны будут их вернуть. Срыв поездки – не ваша вина, это обстоятельства непреодолимой силы, а значит, кто-то должен компенсировать вам затраты.

- Речь, в общем, не о такой уж крупной сумме – чуть больше 30 тысяч рублей, - пытаемся вставить хоть слово в настоящий шквал объяснений. Но Алена Сергеевна неудержима - тут тебе и статьи закона «О защите прав потребителя», цитаты каких-то важных шишек, общая ситуация по пандемии в мире, в которой России, конечно, как и всем остальным странам придется непросто.

Будь на месте опытного журналиста какая-нибудь бабушка – купилась бы в два счета. Ход с видеосвязью, конечно, тоже хорош – работает неплохо. Хотя в реале та же Алена Сергеевна сидеть может вовсе не в Екатеринбурге, а в соседнем кабинете. И это, извините, понятно даже ежу.

Любой каприз – платите деньги!

После Алены Сергеевны обработку начинает специалист по гражданскому праву Марат М., - говорит, опыт юридической деятельности у него 5 лет! Рассказывает о том, что контора всю эту головомойку возьмет на себя, - оформление документов, суд. А с нас 28 320 – на все про все. И не рублем меньше. Почему такая сумма – не понятно. Юристов не смущает даже тот факт, что перелет до Москвы и бронь в отеле вместе - чуть больше 30 000 рублей. Стоит ли игра свеч?

- Конечно! – уверяет Марат М.- В силу вступает ст.39 закона «О защите прав потребителя», по которой минимальная сумма штрафа вообще 150 000 тысяч рублей. Работаем мы по 100-процентной предоплате, кстати.

Вот это поворот! По сути, юрист намекает, что у авиакомпании можно не только свои кровные отсудить, но и побольше.

Впрочем, далеко не факт, что сверхпрофессионалы Алена Сергеевна и Марат М. ваши деньги вернут. Скорее всего, вы оплатите их работу, а потом вам укажут на дверь. В авиакомпаниях ведь тоже юристы не лыком шиты, и хлеб свой отрабатывают.

Кстати, общественницу Мосунову вместе с ее приятельницей «окучивали» немного по другой схеме.

- Нас пригласили в контору на Партизана Железняка, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Дарья. – Говорят, мы выиграли грант, с которым просто обрушим весь рынок юридических услуг в Красноярске, мы проконсультируем вас бесплатно. В коридоре сидят уставшие люди. Очереди. И всем предлагают какую-то «хрень».

Юристы хотят «обрушить» рынок юруслуг в Красноярске 00:00 00:00

Ради чистоты эксперимента мы позвонили на «горячий» телефон еще с одного номера. Перезвонил специалист – на этот раз, направив в третью уже компанию, на Краснодарской… А что, деньги ведь всем юристам нужны.

КОММЕНТАРИЙ

Что самое интересное, деньги за билеты, даже невозвратные по стране, действительно можно попробовать вернуть через суд. И тут работает закон психологии: лучшая ложь – та, что приправлена щепоткой правды.

«Читайте, что подписываете!»

Николай Алмаев, адвокат Красноярской краевой коллегии адвокатов:

- Рекомендация при взаимодействии с такими юридическими компаниями только одна – внимательно читать соглашение, которое они заключают. Как правило, такие юристы, заведомо понимая, что невозможно ничего добиться, берут деньги за выполняемую работу – сбор документов, составление искового заявления, консультации. И в результате будет проигрыш в суде. Клиенту после этого скажут, что мы с вами заключали договор не на результат, а на выполнение определенных юридических действий. Они выполнены. Если в соглашении написано, что они не несут ответственности за полученный результат, то, конечно же, такое соглашение подписывать не нужно. Если в документе будет прописано, что в случае проигрыша мы вам возвращаем деньги с процентами – другой разговор. Это уже хоть какая-то подстраховка. Если деньги вам не возвращают, то это, конечно, банальный «развод».

- А реально ли вообще за невозвратные билеты внутри России сегодня вернуть деньги по суду, если поездка сорвалась из-за коронавируса?

- Думаю, да, можно. Поскольку то, что сейчас происходит – обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от человека. И если есть письменное подтверждение, что поездка сорвалась из-за коронавируса, можно попытаться в суде побороться за возврат уплаченных сумм. Только обращаться следует к проверенным специалистам и внимательно читать документы, которые дают подписать.

ВАЖНО

По всем вопросам, касающимся коронавируса, в том числе и по возврату сумм за невозвратные билеты, можно проконсультироваться у специалистов Роспотребнадзора. Реальный(!) телефон «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-100-56-53 и 8(391) 223-83-08.

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