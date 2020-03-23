2020-03-23T13:50:13+03:00
Происшествия

Всем миром: хакасскую деревню отстояли от мощного степного пожара, разгоревшегося из-за урагана

На помощь местным жителям пришли угольщики с соседнего разреза
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожарным помогали добровольцы, горноспасатели, работники разреза, представители муниципалитетаПожарным помогали добровольцы, горноспасатели, работники разреза, представители муниципалитетаФото: Александр КОЛБАСОВ
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Минувшую ночь жители деревни Курганной в Усть-Абаканском районе, в которой живут около 350 человек, провели без сна.

- Огонь в степи мы заметили еще вчера днем, за несколько километров от нашей деревни, - рассказывает Наталья Долгаева, староста Курганной. – Позвонили в МЧС, рассказали, что видели дым, наверняка кто-то опять палы пустил. Туда поехали две пожарных цистерны. И вроде как тихо было. А потом ветер усилился, начало мотать из стороны в сторону. Днем огонь шел от деревни, а тут повернул и всей силой – к нам. Вы представьте себе, каково это в ночи смотреть – когда сухая трава горит, стена огня по три метра. И все это идет по холмам, быстро движется, сильный запах дыма.

Фото: Александр КОЛБАСОВ

А там у нас еще лесополосы, когда деревья загорелись, было очень страшно. Линия огня была от нас несколько километров, а потом на наших глазах все ближе и ближе – с таким ветром через полчаса она бы уже в деревне была. Нас спас карьер бентонита (строительный материал – прим.ред). Мы всегда были против этого карьера. А тут он встал между огнем и деревней. Зато с другой стороны у нас «динамитка». Мы переживали: если дойдет до «динамитки», то снесет нас с лица земли. И Абакану с Черногорском мало не покажется.

Фото: Александр КОЛБАСОВ

«Динамитка» - так местные жители называют предприятие «Взрывпром», которое производит взрывчатку для нужд угольного разреза СУЭКа. Тут же находятся и склады. Безусловно, опасное производство имеет надежную систему защиты. Но лучше не допускать до него огонь.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

- Неудивительно, что весь район на ушах был. Даже сам глава республики Валентин Коновалов с помощниками приезжал ночью на место пожара. Наш глава сельсовета посадил в «Патриот» шесть мужиков – и в поля. И многие из нашей деревни туда двинулись, на машинах добирались (проехать по степям в Хакасии не сложно). Там помогали гасить огонь землей. Женщины и подростки тоже были, но нас отправили по домам в половине одиннадцатого.

Фото: Александр КОЛБАСОВ

Ночной пожар возле деревни Курганной попал в сводки ГУ МЧС России по Республике Хакасия. Там сообщили, что на борьбе с пожаром возле деревни Курганной было задействовано 33 единицы техники и 141 человек.

Фото: Александр КОЛБАСОВ

Пожарным помогали добровольцы, горноспасатели, работники разреза, представители муниципалитета. Большую помощь оказывал и Черногорский угольный разрез СУЭК. Несколько тракторов вспахивали широкие полосы земли, чтобы перекрыть путь огню, а цистерны заливали огонь. Общими усилиями к четырем часам утра с огнем справились.

- Даже не сомневаюсь, что это поджог, - говорит Наталья Войтовна. – Это только люди, только они. Мы этой ночью «огненную пасху» не раз вспоминали...

Фото: Александр КОЛБАСОВ

НАПОМНИМ

В этом году исполняется 5 лет событию, которое в Хакасии окрестили «огненной пасхой». Такого республика в своей истории еще не знала: 12 апреля 2015 года в результате ураганного ветра начался сильный пожар. В результате за два дня сгорели полностью или значительно пострадали 38 населенных пунктов, пострадали более 6 тысяч человек. 31 погибших.

А причиной стали поджоги. Кто-то просто ради развлечения, а кто-то из практичности (якобы новая трава будет лучше расти) пустил палы в степи. Ветер силой до 25 метров в секунду подхватил огонь и в результате случилось то, что случилось. Казалось бы, население после такого должно быть вдвойне осторожным. Однако некоторых история так ничему и не научила.

12 апреля 2015 года в Хакасии случился самый мощный в истории республики пожар Фото: Мария ЛЕНЦ

12 апреля 2015 года в Хакасии случился самый мощный в истории республики пожарФото: Мария ЛЕНЦ

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12 апреля 2015 года в Хакасии случился самый мощный в истории республики пожар. Из-за костров и штормового ветра, который мгновенно подхватывал искры, огонь за два дня практически смел с лица земли 38 населенных пунктов. Более 6 000 человек пострадали, 31 погиб. Хакасии помогали всем миром. Благодаря этому всего за год удалось построить новые дома, возродить сгоревшие поля, восстановить, насколько это возможно, нормальную жизнь. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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