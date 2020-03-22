После теплых выходных в Красноярске резко похолодает

Самым теплым днем уходящей недели станет сегодняшнее воскресенье. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, в краевом центре 22 марта температура воздуха днем около +14 градусов, ночью до +2 градусов. Но ожидается сильный юго-западный ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Какие сюрпризы преподнесет погода на предстоящей неделе «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 23 марта, резко похолодает. В дневные часы синоптики прогнозируют до 0 градусов и мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Во вторник, 24 марта, в светлое время суток -6 градусов и снегопад. Ночью ожидается до -13 градусов.

Со среды в Красноярске начнет теплеть. Днем уже -1 градус, но снегопад продолжится. В темное время суток -8 градусов.

В четверг, 26 марта, вернутся плюсовые температуры. Днем уже +2, снег и дождь. Ночью -6 градусов.

А на следующий день, 27 марта, уже +6 днем. Облачно, без осадков. Ночью -1 градус.

В субботу в дневные часы +6 градусов и пройдет небольшой дождь.

Весна активно вступает в свои права! Сейчас самое время сменить гардероб и отправить пуховики с лыжными комбинезонами на сезонное хранение.