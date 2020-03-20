«Полюс» открывает «Золотой сезон» в пятый раз

Конкурс «Полюс. Золотой сезон» в этом году отмечает первый маленький юбилей. Запуская программу поддержки для театров из малых городов, молодежных и независимых трупп, в золотодобывающей компании не ожидали, что он окажется настолько востребованным.

- В региональных театрах работают поистине подвижники, и, конечно, очень важно поддерживать этих людей, причем не только финансово, но и давать им возможность выходить к широкой публике за пределами своих городов, - говорит директор по связям с общественностью компании «Полюс» Виктория Васильева. - Мы не подозревали, сколько интересных, талантливых театров у нас есть.

Участвовать в конкурсе могут коллективы из четырех регионов России: Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Магаданской и Иркутской областей. Для этого нужно заполнить заявку и отправить видеозапись спектакля, выпущенного в этом театральном сезоне. В жюри конкурса - известные театральные деятели и профессиональные критики под руководством Романа Должанского.

В финал будут отобраны семь лучших работ, между этими театрами и распределят призовой фонд конкурса - шесть миллионов рублей. Три спектакля-победителя выйдут на «большую сцену» в рамках фестиваля «Территория. Иркутск» в сентябре.

- Это новый для нас регион, мы проводили «Территорию. Магадан» и «Территорию. Красноярск», к иркутскому зрителю идём впервые. Нам важно попасть в его ожидания, - рассказала Виктория Васильева. - Кроме конкурсных спектаклей мы покажем несколько новых постановок этого сезона столичных театров. Организацией занимается наш партнёр – Международный фестиваль-школа современного искусства «Территория». А Московский музей современного искусства (ММОМА) представит выставку портретов «Личная история».

Также в программе фестиваля - мастер-классы и лекции для артистов, режиссеров, руководителей театральных коллективов, продюсеров.

В прошлом году на конкурс поступили заявки из 27 театров, но интересных, самобытных коллективов в четырех регионах присутствия «Полюса» гораздо больше. Так, открытием прошлого года стал иркутский театр «Новая драма» - коллектив, который вообще не имеет постоянной сцены, но это не мешает артистам показывать спектакли, которыми интересуются даже эксперты Национальной театральной премии «Золотая маска».

Одним из призеров прошлогоднего конкурса стал красноярский театр «Вспышка», спектакль «Роботы тоже плачут» завоевал третью премию, а коллектив получил грант.

- Нам хватило практически на все «хотелки», - рассказывает художественный руководитель театра «Вспышка» Мария Булатова. - На средства гранта мы привезли спектакль в Магадан, пошили к нему новые костюмы, потом съездили в Москву на образовательную программу «Территории», поставили еще один спектакль - пригласили режиссера из Москвы, и по-мелочи еще обновили реквизит.

Театр «Вспышка» уже дважды подавал заявку на участие в конкурсе «Полюс. Золотой сезон». В первый раз красноярские артисты показывали иммерсивный спектакль и не пробились в число финалистов, вторая попытка стала более успешной. Теперь коллектив серьезно размышляет, какую из своих работ представить на конкурс, чтобы подтвердить свой статус и обосновать творческие амбиции. «Конкуренция очень высокая, спектакли сильные, интересные, поэтому надо хорошо подумать, что заявить», - рассуждает Мария Булатова.

Времени на раздумья осталось немного: прием заявок на театральный конкурс завершится 15 апреля, а 20 мая жюри объявит победителей. Сам фестиваль «Территория. Иркутск» пройдет с 7 по 13 сентября.

Сайт конкурса «Полюс. Золотой Сезон» - theatre.polyusgold.com.