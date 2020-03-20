Депутаты горсовета обсудили проблему бродячих животных в Красноярске

- В декабре прошлого года ко мне обратились жители поселка Технического, 20 человек. Это Ленинский район Красноярска. Они боятся большой стаи бродячих собак, которая проживает недалеко от поселка. Собаки лают и нападают на людей, особенно в вечернее время. Я написал письмо в УДИБ в декабре, но до сих пор ответа нет, - говорит депутат Андрей Модестов.

Руководитель департамента горхозяйства Юрий Савин сообщил, что на данный момент заключено 8 контрактов на отлов на общую сумму 3,1 миллиона рублей. 5 контрактов уже выполнены. Скоро пройдут торги на ещё один контракт на 1,6 миллиона рублей. В этом году на отлов и содержание выделили 5 миллионов рублей, однако эти средства скоро закончатся.

Депутаты отметили, что до этого года на каждую собаку выделяли по 5,5 тысяч рублей. В этом году эта сумма выросла в два раза — до 10 тысяч рублей, а общий объём финансирования при этом не увеличился.

Для решения проблемы на территории «Бездомного пса» уже строят новые вольеры, 100 штук, которые рассчитаны на 300 собак. Их планируют достроить к 27 марта. Также обсудили вопрос о торгах на земельный участок на бульваре Солнечном для размещения приюта в 2,5 тысячи гектаров. Торги состоятся 3 апреля.

Выбор места смутил некоторых депутатов, однако в мэрии пояснили, что он был обусловлен разрешённым видом пользования данным участком.

- Очень удивляет выбор места. Здесь располагаются жилые дома, поликлиника, церковь и т. д. Я сомневаюсь, что жители будут рады такому соседству, — говорит депутат Олег Панченко.

Департаменту городского хозяйства рекомендовали приготовить информацию о ведении ЧС и об организации работы по сокращению популяции бездомных животных на стройках, гаражных массивах и производственных базах.

Депутат Николай Олюнин предложил горожанам проявить сочувствие к бездомным животным и при возможности взять кого-то себе домой, как это сделал он сам. Впрочем, это, по его словам, не означает, что бороться с безнадзорными животными не нужно.

- В позапрошлом году на нашей улице бегала собака, я ее подобрал, и теперь она живет у меня. В прошлом году подобрал еще одну. Теперь у меня дома живут две собаки, которые были бездомными, — говорит Николай Олюнин.

Депутаты попросили мэрию Красноярска уточнить сроки разработки порядка предоставления субсидий малому и среднему бизнесу для возмещения части затрат на оказание ветеринарных услуг по кастрации домашних животных. На это в бюджет по инициативе депутатов городского Совета уже заложен 1 миллион рублей, однако документ всё ещё не разработан, и поэтому горожане пока не могут воспользоваться этими средствами. Депутаты взяли вопрос на контроль и попросили представить Порядок в кратчайшие сроки.