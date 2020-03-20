2020-03-20T09:33:03+03:00
Общество

Поможет ли модернизация Красноярской ТЭЦ-1 избавиться от «чёрного неба»?

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Фото: СГКФото: СГК
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О причинах сложной экологической обстановки в Красноярске, модернизации ТЭЦ-1 и других «зелёных» проектах СГК в столице края мы побеседовали с заместителем директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании по стратегическим коммуникациям Анастасией Дьяковой.

Анастасия Дьякова: Если мы говорим об эффекте городского масштаба, то повышение экологичности должно стать общей задачей для Красноярска. Фото СГК

Анастасия Дьякова: Если мы говорим об эффекте городского масштаба, то повышение экологичности должно стать общей задачей для Красноярска. Фото СГК

— Недавно исполнилось два года с начала экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1. Что уже сделано за это время?

— Начало экологической модернизации положил демонтаж первой дымовой трубы. В планах снос еще двух труб высотой 105 и 120 метров, одна из них исчезнет уже в марте этого года. Также планируем на котлах ТЭЦ-1 установить электрофильтры с эффективностью очистки от пыли выше 99%. Уже построена новая 275-метровая труба. Сейчас на станции возводят газоходы, чтобы переключить котельное оборудование на новую дымовую трубу. Параллельно идет проектирование первого электрофильтра, который планируем построить уже в этом году.

— А сейчас на ТЭЦ-1 никаких фильтров нет?

— Без фильтров ни одна ТЭЦ не сможет уложиться в нормативы по выбросам, а Красноярская ТЭЦ-1 их не превышает. На станции работают батарейные циклонные уловители (БЦУ) с эффективностью очистки 95%. Но электрофильтры современнее, это тоже природоохранное оборудование, но с другим принципом работы и с более высокой эффективностью.

Новая труба на ТЭЦ-1. Фото СГК

Новая труба на ТЭЦ-1. Фото СГК

На Красноярской ТЭЦ-3 в 2012 году вместе с новым энергоблоком было введено такое оборудование, сегодня эта станция — образец для угольной генерации не только Красноярска, на неё СГК и равняется.

— Первый электрофильтр в этом году. А что дальше?

— Каждый следующий год вплоть до 2024 года СГК будет вводить по несколько электрофильтров, пока не переоборудует ТЭЦ-1.

— И когда уже горожанам станет легче дышать?

— Я бы разделила этот вопрос на два. Если мы говорим об эффектах от переобустройства ТЭЦ-1, то они будут уже после ввода первого электрофильтра.

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