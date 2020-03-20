Штрафы родителям, сонный газ и чудо-таблетки: какие фейки распространяются в красноярских социальных сетях

Фейков и непроверенной информации так много появилось в социальных сетях, что красноярские полицейские обратились с призывом верить только официальным источникам. И перечислили самые популярные «вбросы» в соцсети и мессенджеры:

- Полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, накажут якобы директоров образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

- Сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город в связи с двухнедельным карантином.

- Преступники якобы проникают в квартиры под предлогом обязательной дезинфекции от коронавируса, после чего усыпляют хозяев и совершают кражи.

- У того или иного блогера на страничке можно найти информацию о лекарстве от коронавируса.

- Всё это является исключительно ложной информацией, которой ни в коем случае нельзя доверять, - предупреждают в ГУ МВД по Красноярскому краю. – За распространение недостоверной информации под видом подлинных сообщений, создающее панику и вводящее в заблуждение, грозит административная ответственность (штраф). И уж конечно, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением или покупать «чудо таблетки». В случае плохого самочувствия необходимо обращаться к врачу.