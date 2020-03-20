В Туве 13-летняя девочка отбилась от насильника в своей квартире и помогла его задержать

В Туве 13-летняя девочка отбилась от насильника, который напал на нее прямо в квартире. Произошел этот жуткий случай три дня назад – 17 марта, в Барун-Хемчигском районе. Было около полудня, когда девочка возвращалась из школы домой. Попрощалась по дороге с подружками, свернула к своему дому и вошла в подъезд. Пока поднималась на свой этаж – доставала ключи из портфеля. Потом открыла дверь. В этот самый момент она почувствовала толчок в спину.

- Он меня толкнул сзади, я даже упала на пол. Потом он запер дверь на защелку, я очень испугалась, - рассказала потом девочка.

Напавшего на нее молодого человека школьница раньше не знала. Он набросился на нее – защищаясь, она стала царапаться, кричать и отбиваться всем, что попадало ей под руку. Когда удалось вырваться, выбежала на балкон и громко и отчаянно закричала на всю улицу: «Помогите».

Не ожидавший такого отпора, нападавший поспешил скрыться из квартиры. А девочка сразу же позвонила матери. Та – в полицию. Несмотря на шок, полицейским девочка подробно описала напавшего - и уже вскоре подозреваемого задержали. Школьница сразу его опознала. Это 19-летний местный житель. На него завели уголовное дело за покушение на изнасилование в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

А в это время в Красноярске

16 марта в Красноярске на улице Светлогорской, прямо в подъезде многоэтажки мужчина напал на 13-летнюю школьницу и совершил в отношении нее действия развратного характера. Он попал в камеры видеонаблюдения, установленные на улице и в подъезде. Следователи опубликовали фотографии с видео и попросили горожан о помощи в розыске подозреваемого. Благодаря этому личность подозреваемого была установлена.

- Благодарим неравнодушных граждан, которые увидели сегодня пост о его розыске и сообщили в полицию его данные, - рассказали волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».