Стать профессионалом в своем деле? С «Норникелем» ничего невозможного нет!

Программа «Профессиональный старт», направленная на привлечение и отбор лучших студентов вузов, - это реальная возможность не только пройти производственную и преддипломную практику, но и получить постоянную работу. Ну а дальше с помощью множества корпоративных программ повышения квалификации и служебного роста, есть шанс пройти путь от мастера до руководителя, и таких примеров очень много.

В этом году первые презентации программы прошли в Московском институте стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургском горном университете. Также участниками отбора на практику в рамках программы «Профессиональный старт» стали Санкт-Петербургский политехнический институт, Кузбасский государственный технический университет в Кемерове, Сибирский государственный индустриальный университет в Новокузнецке, Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге, Норильский государственный индустриальный институт, иркутские и новосибирские вузы. В этом году «Норникель» начал работу с новым вузом — Сибирским государственным университетом науки и технологий им. акад. М. Решетнева. Но больше всего студентов отбирают в Сибирском федеральном университете.

Список участников программы «Профессиональный старт — 2020» будет сформирован в апреле. Как их выбирают и что предлагают?

«Профессиональный старт» - предложение не для всех

Тестирование, личное собеседование – отбор идет строгий и профессиональный. Для участников также обязательны решение кейса и участие в деловой игре, которые позволяют выявить компетенции и навыки, наличие проектного мышления и командного взаимодействия. Задания в кейсе не на отвлеченные темы, а по аналогии с реальными задачами реального производства.

В этом году ввели еще одно испытание: проверку уровня базовых знаний по математике и физике. В тесте всего несколько вопросов, и они в игровой форме, однако этого достаточно, что определить уровень подготовки.

Студенты признаются, что проходят испытания далеко не все. Успешно прошедшие отбор ребята этим летом поедут на практику на предприятия «Норникеля».

- Сотрудничество вуза и компании продолжается уже несколько десятилетий. Я сам был студентом и проходил практику в Норильске. Мой сын прошел все те же ступени, что и я, и уже седьмой год работает в «Норникеле», всем доволен,- говорит заместитель директора Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Евгений Малиновский. - В 2004 году началась программа «Профессиональный старт», и первая группа студентов была всего 13 человек. В прошлом году их было уже 135. Студенты проходят практику в различных подразделениях компании, закрепляют теоретические знания практическим опытом на реальных рабочих местах. Они получают рабочие профессии. Специфика нашей профессии такова, что это отдаленные регионы с неразвитой инфраструктурой, и здесь Норильск – исключение. В городе созданы все условия и для работы, и для отдыха: культура, спорт, образование, самый северный в мире аквапарк, горнолыжная трасса и т.д. Я как коренной норильчанин могу сказать, что город становится все лучше и предоставляет все возможности для развития личности. Мы поддерживаем обратную связь с компанией: получаем оценку работы наших студентов, используем эти данные в своей работе, корректируем учебные программы, голос компании для нас очень важен и нужен.

Третьекурсник СФУ Александр Чистяков дистанционно управляет погрузчиком руды. Фото: из личного архива Александра Чистякова

- Мы довольны студентами СФУ, у нас долгосрочное сотрудничество Сегодня у нас на практике ежегодно до 100 студентов — это практически треть из тех, кто приезжает в „Норникель“ на практику, - отметила заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. - Компания реализует масштабные инвестиционные проекты, которые будут создавать новые рабочие места для новых работников. Нам нужен квалифицированный персонал.

Достойная работа – достойные условия

«Норникель» - единственный представитель России в рейтинге 100 самых инновационных компаний мира от журнала «Форбс» и занимает 36-е место среди двух тысяч лучших работодателей мира.

И эти данные можно проиллюстрировать конкретными подробностями, важными при выборе работы.

Главное, что интересует будущих работников, - жилье.

Те, кто приезжает на практику, живут в благоустроенных комнатах общежития, где есть все, что нужно: кухня, гладильная, прачечная.

- А когда молодой специалист приезжает на постоянную работу, оплачиваем аренду жилья в течение трех лет до 15 тысяч рублей в месяц, проезд в Норильск и выплачиваем подъемные. Для молодых специалистов есть дом на 61 квартиру. Сейчас достраиваем еще один дом молодого специалиста в Талнахе - это однокомнатные квартиры со всеми удобствами. Введём в строй в июле этого года, - говорит Анастасия Перфильева.

Студентам, приезжающим на практику, компания оплачивает проезд, проживание в гостинице, лечебно-профилактическое питание. У студентов официальное трудоустройство, стаж и зарплата. Стаж – это ключевое преимущество! 10 лет подземного стажа дают право на льготную пенсию, причем, за время производственных практик в институте набирается полгода.

Студенты не просто охотно участвуют в программе «Профессиональный старт», у них конкурс!

Егор Шушаков из Северобайкальска – студент 4-го курса, он уже побывал на практике и подписал контракт на три года на работу после института:

- Контракт предлагают всем, кто проявил себя на практике. И почти все соглашаются. Это отличная возможность для будущего. Город – хороший, производство – первоклассное, компания – надежная. Впечатляет!

Я планирую после учёбы прийти на рудник «Скалистый», через год-два до мастера подняться. А дальше – посмотрим!

Александр Чистяков родом из Зеленогорска, но его первое рабочее место будет в Норильске – этот вопрос уже решен, контракт на три года подписан:

- «Норникель» - это знак качества, и, если мне дали шанс поработать в такой компании, надо за него хвататься. Первый раз ездил в Норильск в стройотряд, второй раз на практику, моя будущая специальность - подземная разработка рудных месторождений, ни разу не пожалел, что ее выбрал, очень интересная профессия. Все условия, о которых говорят при наборе в программу «Профессиональный старт», - они все есть на самом деле, даже в мелочах. Понравилось само ведение практики – все время проверяют твои знания, умения и только потом допускают к работе, и уже понимаешь, что и как надо делать – это очень ответственный подход к безопасности. Вроде работаешь со всеми наравне, но все равно к тебе присматриваются. Есть еще наставник – он тоже волнуется за тебя, помогает. Когда первый раз спускался под землю, было не по себе. Но это только первый раз, потом все нормально. Когда понимаешь грандиозность и масштаб, дух захватывает. Во время практики студенты получают зарплату, это больше, чем в среднем в Красноярске, все, что заработал, осталось на весь учебный год. Снова поеду летом на практику, уже готов постоянно работать, хотя учиться еще почти два года. Подписанный контракт - это гарантированное рабочее место на три года. Стаж нынче дорого стоит, без него никуда не устроишься, и мне повезло, что компания дает мне такой шанс, это очень приятно. Есть уверенность, что не останусь без работы, что я, как специалист, востребован, да еще в такой компании, как «Норникель».

Фото: из личного архива Александра Чистякова

НАША СПРАВКА

Программа «Профессиональный старт» реализуется с 2004 года. «Норникель» сотрудничает с 26 российскими вузами с целью подготовки студентов по техническим специальностям, востребованным в компании. Это уникальная возможность для студентов — в период обучения отработать теорию на производстве, оценить свои силы, больше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжает порядка 300 молодых людей. После целевой подготовки сотрудниками предприятий «Норникеля» становятся более 60% выпускников.