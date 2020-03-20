Коронавирус в Красноярске: привозят ли карантинным на дом готовую еду и продукты

Эпидемиологи настоятельно советуют оставаться дома на карантине, если есть хоть малейшая опасность заражения коронавирусом. Например, вернулись из-за границы или контактировали с человеком, который там побывал за последние две недели. Причем на время карантина вам выдадут больничный, который затем будет оплачен. Многие переходят на работу по удаленке. В общем, стоит последовать инструкции эпидемиологов и оставаться дома. Одно «но»: как быть с продуктами? Если исключить походы в магазин, остается одно: заказать их на дом. Или воспользоваться услугой доставки готовой еды. «КП» попыталась заказать на дом пиццу, суши и пироги. Заодно проверила слухи, боятся ли сотрудники доставки подхватить вирус. И вот что из этого получилось.

«Перцы»:

- Мы привезем вам любой заказ по любому указанному вами адресу. До дверей квартиры. Наш курьер передаст вам заказ из рук в руки. Расчет любой, хотите – наличными. У нас нет особых распоряжений на этот счет.

«Суши рыба»:

- Конечно, доставим вам заказ до самой двери, не переживайте. Курьеры у нас надежные. Передадим из рук в руки. А вы выздоравливайте.

«Али-баба»:

- Привезем, принесем пироги к самой двери, все – свежее, почти горячее, все в лучшем виде. Как хотите рассчитаться, наличкой или безналом?

«Деливери-клаб»:

- Вы сами может выбрать способ доставки: контактный или бесконтактный. Если вы опасаетесь контакта с курьером, делаете пометку на сайте, делаете безналичный расчет. Тогда мы доставим заказ к дверям квартиры и сообщим об этом по телефону.

Гипермаркет «Лента»:

- В Красноярске мы не осуществляем доставку продуктов на дом. Есть такая услуга, например, в Перми. Проблем привезти набор продуктов на дом к клиенту у нас нет.

«Сбермаркет»:

В приложении появилась такая функция: «Если вы заболели, находитесь на карантине или хотите, чтобы вам оставили заказ у двери, напишите в пожелании к заказу «Оставьте заказ у двери». Курьер позвонит вам, как только оставит заказ рядом с дверью».

Подводим итог: паники среди заведений общепита и сервисов доставки продуктов в Красноярске не наблюдается. Напротив, у них возрастает количество заказов. Все больше красноярцев стараются избегать риска заражения в супермаркетах. При этом переплачивать им, в общем-то, не приходится.

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