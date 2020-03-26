Tele2 нарастила количество подключений через интернет

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы сегмента электронной коммерции в 2019 году. Лидерами по приросту подключений стали регионы Урала, Дальнего Востока и Сибири. Наибольшую долю MNP-подключений в онлайн-канале показали Москва и регионы Центральной России. Самыми частыми посетителями цифрового канала стали люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Tele2 продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения абонентов. Компания фиксирует активный рост подключений через сайт оператора во всех регионах присутствия. Лидером по динамике роста стала Курганская область с почти двукратным ростом активаций – 96%. На втором месте оказалась Еврейская АО, где подключения через цифровой канал выросли на 94%.Столичный регион, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория, показал прирост подключений SIM-карт через сайт на уровне 58%.

В Красноярске прирост подключений в интернет-магазине составил 17%. Росту способствовал запуск в Красноярске сервиса доставки SIM-карт и товаров из интернет-магазина. Чтобы заказать новую или заменить старую SIM-карту, осуществить перенос своего номера в Tele2, теперь не нужно специально идти в салон – достаточно просто зайти на сайт оператора и оформить заявку на доставку. На текущий момент услуга доступна также в отдаленных районах города.

Доли мужчин и женщин в числе посетителей сайта Tele2 распределились почти поровну: 50,5% и 49,5% соответственно.