2020-03-23T04:06:53+03:00
Общество

Штормовой ветер принесет в Красноярск резкое похолодание

Сколько оно продлится?
Ася ЖУКОВА
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Штормовой ветер принесет в Красноярск резкое похолодание.Штормовой ветер принесет в Красноярск резкое похолодание.Фото: ИВАНОВА Диана
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Сильный ветер принесет в Красноярск и край резкое похолодание. После весеннего тепла нагрянут морозцы, предупредили в гидрометцентре.

Итак, в выходные столбики термометров поднимались до отметки в плюс 11 градусов, но начало рабочей недели в столице края выдалось снежным и прохладным. В понедельник, 23 марта, в Красноярске минус 3-5, ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 15-18.

Дальше – больше. Во вторник, 24 марта, будет еще морознее. Днем минус 7, ночью минус 12, снег, обещают специалисты гидрометцентра. Впрочем, по прогнозам, вторник станет самым холодным днем недели.

Уже в среду, 25 марта, потеплеет до нуля, в четверг на термометрах будет плюс 3 градуса. Но облачно, возможен дождь со снегом.

В пятницу выглянет солнце, воздух прогреется до плюс 7. В выходные, скорее всего, будет пасмурно, плюс 4 градуса, но с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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