Два с половиной года трудов: красноярский повар собрал парусник из 60 000 спичек

24-летний Роман Ермаков из Красноярска – повар в ресторане одного из отелей. Моделирование – его хобби, которое появилось относительно недавно и можно сказать, случайно:

- Я как-то увидел в интернете выставку, посвящённую моделям из спичек, и там были вот эти корабли. Я ещё тогда загорелся этой идеей собрать что-то, но так как не знал, долго откладывал это, - рассказал Роман «Комсомольской правде» - Красноярск. - Ну а два с половиной года назад нашел видео, как обрабатывать спички, чтобы не было этих спичечных головок. Я в принципе любил корабли, а особенно парусники. Была любовь просто собирать. И я подумал, почему бы и не попробовать собрать.

Начинал без схем, без инструкций, просто по картинкамФото: Мария ЛЕНЦ

Начинал без схем, без инструкций, просто по картинкам, фотографиям из интернета. Собирал потихоньку, делал наброски, рисунки. Поэтапно не расписывал, просто собирал снизу вверх, сам всё придумывал. После сбора днища я понял, что у меня что-то пошло не так, потому что модель, которую я планировал изначально и то, что получалось, было совершенно разным. Дальше я стал собирать уже из головы.

- Сложно было?

- Сложности возникали абсолютно везде, так как неоткуда было подсмотреть. Можно было посмотреть готовые работы, но поэтапного сбора не было. Естественно, сделал что-то не так, пошёл какой-то перекос, приходилось сдирать, а вместе с этим сдиралась ещё какая-нибудь часть, и приходилось переделывать всё.

- Хотелось бросить?

- Хотелось, и не раз. Думал, что брошу. Но близкие и друзья, коллеги постоянно спрашивали, скоро ли я уже закончу, и я думал, что ладно, приду домой и ещё пособираю. Благодаря такой поддержке у меня всё получилось.

- Где вы покупали столько спичек?

- Бегал по ларькам постоянно. Брал по 3-6 упаковок по 10 коробков. Где-то спрашивали, зачем столько спичек, и я отвечал, что модель собираю.

- Сколько денег у вас ушло на модель?

- С клеевыми пистолетами, наждачкой, ножницами и всем-всем-всем ушло около 30 тысяч.

- Ого! Могло ли быть дешевле?

- Могло, но в силу неопытности получилось так. Я думал, что мне хватит 2-3 канцелярских ножа, а потом понял, что мало, и проще было бы купить специальную машинку для подрезания этого всего. Могло бы быть ещё дешевле, если бы не приходилось переделывать.

- Вы бы сделали ещё модель?

- Да. Сейчас я продаю данную модель за 50 000, а вырученные деньги хочу пустить на сбор другой модели. Я хотел бы собрать «Чёрную жемчужину» или «Хогвартс», с учётом всех своих ошибок. Все спрашивают про парусник. Родители и родные гордятся, все интересуются. Среди покупателей спрос гораздо меньше, чем среди просто интересующихся. Звонили из разных заведений города, но модель достаточно массивная и впишется не в каждый интерьер, к тому же за такую цену не каждый может себе позволить.

- Все говорят о коронавирусе, и вас не можем не спросить – отразилось на основной работе?

- Народа стало меньше и в гостинице и в ресторане, - признается Роман. – Но мы понимаем, что это трудности временные. А такое занятие, вроде сбора моделей, отличное занятие сейчас, тем более для тех, кто в изоляции, - смеется он. – Время пролетит, не заметите!