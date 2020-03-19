«У нас столько заказов, даже расширили штат»: пошив масок приносит дополнительный доход крошечному ателье в Якутии

В Якутии, как и везде, первыми из аптек исчезли медицинские маски. Власти республики сначала пытались заказать товар первой необходимости, но поставщики разводили руками: нет масок на складах, не одни вы, мол, такие – у ваших соседей такие же проблемы. Тогда в правительстве республики провели совещание и нашли нетривиальный выход: как проблему решить и людей с работой поддержать. Начали сами обзванивать тех всех, кто может переквалифицироваться. Причем государство готово маски в большом количестве покупать. К примеру, в селе Мохсоголлох (6 000 человек) в маленьком ателье с красивым названием «Элегант» только вчера начали шить, а уже сегодня взяли третью женщину на работу, спрос неимоверный.

- На нас вышли помощники нашего и.о. Хангаласского района Федора Борисова и сказали: «Валентина Анатольевна, у нас тут совещание было. Не хотите ли присоединиться к доброму делу и шить маски», - рассказывает владелица ателье «Элегант» из поселка Мохсоголлох (100 километров от Якутска – прим. ред.) Валентина Никифорова. – Я была к этому не готова, но отказаться не смогла. Во-первых, это действительно сейчас необходимо. А во-вторых, можно подзаработать. По договоренности сделали минимальную надбавку, будем отпускать району маски из флизелина по 35 рублей.

Откладывать в долгий ящик не стали, тут же сделали «выкройку», принесли со склада рулон ткани и начали кроить. Как шить маску – вообще не проблема: в советское время их делали на уроках труда. Как говорится, «руки помнят».

На одну маску у мастерицы уходит около 2,5 минут, в день - около 200. Фото: Валентина Никифорова

- Мне срочно пришлось принять на работу еще одну швею. Втроем теперь строчим. Сколько получится – не знаю. Если бы предупредили заранее, я бы запаслась тканью. Договорились, что мы будем шить, район будет маски забирать и распространять их по организациям, по бюджетникам. А благодаря тому, что новость появилась вчера в «инстаграме» района, к нам потянулись люди. Целая очередь стоит. Покупают по 15 – 20 штук зараз на человека.

СЧИТАЛКА «КП»

На пошив одной маски уходит около 2,5 минут. Итого в час – около 25 масок, за 8 часов – 200. Это на одну швею. На трех – примерно 600 масок. В перерасчете на деньги это составит примерно 21 000 рублей. За вычетом расходов по себестоимости доход ателье – около 3-4 тысяч в день.

ОФИЦИАЛЬНО

Максим Прокопьев, заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма:

- Мы задались вопросом отсутствия масок в аптеках. Идея принадлежит нашему министерству, она была поддержана главой Республики Саха (Якутия): почему бы не привлечь к изготовлению масок ателье? Тем более, что технологии пошива имеются, они давно испробованы. Да, это не лицензированные медицинские маски, которые продаются в аптеке. Что касается доверия, их можно самим дополнительно продезинфицировать. К тому же эти маски можно использовать неоднократно после влажной и горячей обработки. Мы привлекли 17 предпринимателей в Якутске и 2 – в Таттинском и Хангаласском районах республики. Это хорошая помощь в решении проблемы.