В Красноярском крае пройдет большой субботник на объектах памяти о Великой Отечественной войне

Члены и сторонники партии «Единая Россия» наведут порядок на объектах, связанных с памятью о Великой Отечественной войне, которые определили по результатам мониторинга на местах. Партийцы проверили состояние памятных мест и воинских захоронений, воинских мемориалов и памятных знаков на территории муниципальных образований. По итогам мониторинга был выявлен 471 объект в 469 территориях региона, нуждающийся в благоустройстве. В порядок партийцы приведут парки, скверы, аллеи, территории сельских школ, памятники, обелиски, мемориалы, воинские захоронения, могилы ветеранов и сельские кладбища. В том числе будут благоустроены улицы у памятников, дворовые территории многоквартирных домов, на которых расположены мемориальные доски, а в случае необходимости - реставрированы сами доски.

Всего в субботнике в Красноярском крае ориентировочно примут участие 8524 члена партии из 52 местных отделений «Единой России».

Предложение «Единой России» о проведении всероссийского субботника в местах воинской славы подержал и президент России Владимир Путин. Он готов лично принять в нем участие. Активист движения «Волонтеры Победы», совместно с которым «Единая Россия» проводит акцию, на встрече в Севастополе пригласил Президента поучаствовать в субботнике на мемориале под Ржевом, куда приедут волонтеры-родственники сражавшихся в этом месте героев Великой Отечественной войны.

«Я постараюсь там быть, потому что там крупный мемориал создается. Это место заслуживает того, чтобы о нем помнили будущие поколения», - ответил Путин.

Международный субботник был запланирован на 18 апреля, но в связи с поручением председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, сроки проведения субботника могут быть перенесены на более благоприятный период.

Региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Петренко отметил, что в любом случае партийцы доведут начатую работу по благоустройству памятников до конца:

«Мы провели колоссальную работу по выявлению объектов, нуждающихся в приведении в порядок, в Красноярском крае. На протяжении месяца члены партии проводили мониторинг памятных мест, определяли места Славы в своих населенных пунктах, готовились к проведению субботников 18 апреля. Конечно, ситуация с коронавирусом усложнила проведение этих мероприятий. Но хочу заверить, что мы эту работу не бросим. Мы обязательно завершим запланированные мероприятия и приведем в надлежащий вид памятные места. Это - наша общая история, и дело чести довести эту работу до логического завершения. Конечно, хотелось успеть сделать это к юбилею Победы. Но в сложившихся условиях нельзя рисковать здоровьем людей, а тем более ветеранов. Как только изменится пандемическая ситуация в регионе, мы вернемся к этой деятельности и оперативно наведем порядок. Все для этого у нас готово».

Напомним, партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.