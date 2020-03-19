2020-03-19T05:57:46+03:00
Происшествия

Мы тебя не больно зарежем! Жителя Красноярска избили за то, что приманивал бродячих собак

После драки нападавшие вызвали ему «скорую» [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Напавшие сами вызвали врачей избитомуНапавшие сами вызвали врачей избитомуФото: Мария ЛЕНЦ
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Эта история произошла в переулке Тихий, в Красноярске. 55-летний Юрий М. в полночь вышел на прогулку. А в итоге оказался в шоковом состоянии на больничной койке с резаной раной бедра. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, все дело было в бродячих собаках.

Итак, Юрий вышел в полночь погулять, хотел покормить бродячих собак. В районе 20-го дома остановился, начал свистеть и хлопать в ладоши, подзывая псов. Выглядит странновато, не так ли? Ночь, тишина, людей нет, стоит на улице мужик и хлопает в ладоши… Вот и двое парней, которые находились в этот момент на парковке и о чем-то болтали, тоже посчитали поведение Юрия странным.

- Ты кому свистишь? – пробасил один из них с кавказским акцентом.

- Собакам, - не особенно задумываясь, ответил Юрий.

- Ах, соба-а-акам, - парни явно приняли ответ на свой счет и рысцой рванули к мужчине, решив, видимо, показать ему, кто здесь собака.

- Спокойно, ребят, я не вас имел в виду, - видя, что парни настроены решительно, попытался объяснить ситуацию Юрий. – И вообще, пойду я.

Куда там! Спусковой механизм уже сработал, и разгоряченных «оскорблением» ребят было не остановить. Завязалась драка. Один из нападавших выхватил нож и полоснул Юрию по бедру, правда, тот в запале раны сначала не заметил. Второй в это время орал на мужчину, оскорблял – в общем, все по распространенному сценарию любой драки. Тогда Юрий решил защищаться и выхватил гаечный ключ из… «барсетки» (что только мужчины в них не носят!) Гаечным ключом Юрий, естественно, начал размахивать и грозить парням. Но те уронили его на землю и начали пинать. Поднявшись после драки, мужчина с удивлением увидел, что из ноги в районе бедра идет кровь. Ему стало дурно. И… нападавшие вызвали ему «скорую помощь».

Юрия лечат в больнице. Полиция проводит проверку. Нападавших допрашивают. Бездомные собаки остались собаками. А люди остались людьми?

ИСТОЧНИК KP.RU

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