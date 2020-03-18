2020-03-18T14:55:07+03:00
Туризм

Активный туризм: в горы, на сплав

Куда поехать в отпуск или на выходные дни красноярцу-2020: все варианты на любой вкус и кошелек
Татьяна АРОНОВА
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Ну что, в горы?Ну что, в горы?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сразу оговоримся – это отдых не для всех. Нужны не только средства и желание, но и здоровье. А еще не обойтись без друзей и туристического опыта, которые могут заменить турфирмы, организующие походы и сплавы по всей России (планы на весь 2020 год они уже выложили на своих сайтах).

А сегодня мы подскажем два варианта для тех, кто никогда в жизни никуда не ходил, но готов сделать первый шаг.

Для пеших походов подойдут Ергаки: инфраструктура здесь развивается быстро, на выбор гостиницы со всеми возможными удобствами или палатки под елками в палаточных лагерях. Когда жилищный вопрос решен, есть возможность осмотреться, определиться и сходить на ближайший перевал с опытным инструктором (в одиночку здесь лучше не бродить, опасно).

Для сплавов идеальна таежная Мана: здесь уже давно работают несколько туристических компаний, которые предоставят все необходимое для комфортного и безопасного отдыха на природе. Ваша задача – зайти на плот с личными вещами, здесь и накормят, и спать положат.

Что понадобится: грамотный выбор туристической компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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