«Мешковая технология» – не для XXI века: левобережный оператор переводит частный сектор Красноярска на централизованный сбор мусора

На улицах Николаевки в Железнодорожном районе краевого центра установили мульды – большие металлические контейнеры.

В течение 2019 года «Красноярская рециклинговая компания» выстраивала в своей технологической зоне систему сбора и вывоза отходов. Одной из проблем стала организация этого процесса в частном секторе. В качестве временной меры оператор ввёл «мешковой сбор»: по улицам проезжал мусоровоз и собирал мешки с мусором, которые люди выносили к указанному в графике времени.

– Для жителей это было не особенно удобно. Во-первых, приходилось подстраиваться под график работы мусоровоза. Во-вторых, некоторые просто выставляли мусор за ворота, не заботясь о последствиях. И вот представьте: эти мешки валяются на земле, не всегда они целые, а значит, мусор разносит ветер.Чистоты при таком раскладе добиться невозможно. Прямо скажем, технология не для XXI века, и мы постарались уйти от неё как можно быстрее, – рассказал Игорь Ким.

В результате«Красноярская рециклинговая компания» решила приобрести за свой счет мульды – большие металлические контейнеры объёмом 8 кубометров – для частного сектора в своей технологической зоне. Установку начали с восьми точек в Николаевке. Первую мульду поставили на пересечении улицы Куйбышева и переулка Ударный.

По словам инспектора по работе с населением администрации Железнодорожного района Геннадия Игнатюка, все точки, где устанавливают контейнеры, согласованы с жителями микрорайона.

– Осенью мы провели с жителями собрания, выбрали представителей уличных комитетов. Именно они сейчас будут работать с людьми, информировать об изменениях в схеме вывоза отходов, о том, где именно стоят мульды. Кроме того, мы разместили информацию на сайте администрации района, то же самое сделал и левобережный оператор на своём сайте, – пояснил Геннадий Игнатюк.

Он также отметил, что администрация Железнодорожного района уже заложила средства на установку отдельных контейнеров под шлак, остающийся после выгорания угля в печах. Поскольку такие отходы не относятся к ТКО, их сбор и утилизацию должны обеспечивать органы местного самоуправления.

В «Красноярской рециклинговой компании» отметили: несмотря на то, что мульды уже установлены, до 22 марта в микрорайоне будет продолжаться мешковой сбор. Отсрочка нужна для того, чтобы люди привыкли к новому порядку. Кроме того, специалисты компании будут проводить мониторинг наполняемости мульд, чтобы сформировать оптимальный график вывоза отходов. В компании заверили, что вывозить мусор будут так часто, как это потребуется, чтобы на точках сбора не появлялись свалки.

Железнодорожный район Красноярска стал первой территорией, где в частном секторе организовали централизованный сбор мусора. Сейчас идёт согласование мест в администрации посёлка Емельяново и Емельяновского района – эта территория также входит в зону ответственности левобережного оператора.

Точки централизованного сбора ТКО в Николаевке:

1. в районе дома № 6 по ул. Парадовского;

2. на пересечении ул. Маркса и ул. Либкнехта;

3. в районе дома № 23 по ул. Челюскинцев;

4. в районе дома № 75 по ул. Красной Армии;

5. на пересечении ул. Куйбышева и пер. Ударный;

6. на пересечении улиц Революции и Бебеля;

7. в районе дома № 4 пер. 1 Гремячий;

8. в районе дома № 38 по ул. Гоголя.