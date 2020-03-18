2020-03-18T09:32:34+03:00
Общество

«Балтика» автоматизировала работу 14 складов в России и за рубежом

Поделиться:
Изменить размер текста:

За 12 месяцев пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, внедрила автоматизированную систему управления складом LEAD WMS на 14 площадках общей площадью более 150 тыс. м2. Эта инновация сделает управление складами удаленным, в 8 раз снизит затраты на содержание серверов и поднимет производительность на 10–20%.

Цифровизация — передовой тренд в логистике предприятий, внедрение которого в работу производственных цепочек является одним из приоритетов, обозначенных в рамках бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22».

Павел Халдин, начальник отдела управления складами пивоваренной компании «Балтика»: «В 2018 году мы приняли решение о реформировании системы управления складами. При выборе нового партнера и решения мы отталкивались от наших текущих потребностей: уменьшение стоимости владения системой, сокращение цикла разработки и установки обновлении, снижение требовании к аппаратному обеспечению, повышение стабильности системы, рост скорости и качества внедрения, мультиязычный интерфейс.».

Пилотный проект, в рамках которого главной задачей было моделирование процессов и проектирование функционала системы, разрабатывался с июля по ноябрь 2018 года.

Преимущества системы LEADWMS:

- Позволяет установить контрольные точки на любом этапе процесса.

- Гибкая архитектура системы, позволяющая оперативно ее дорабатывать, постоянно наращивая эффективность использования складских ресурсов.

- Глубокая интеграция со смежными системами позволяет в полной мере реализовать стратегию RPA.

- Система в реальном времени анализирует изменение микса товарных запасов и заполненность ячеек, генерирует задания на уплотнение склада.

- Значительное снижение нагрузки на серверы.

- Применение метода синхронной репликации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
После нападения бездомной собаки на ребенка в Солнечном СК начал проверку
Превысили норму в 20 раз! Коптящее воздух предприятие попало под уголовное дело
Бесплатных МРТ-исследований в Красноярском крае станет больше
Коронавирус еще у четырех красноярцев пока не подтвержден
В Красноярске взяли мошенников, обманывавших детей и стариков – видео
Пройдусь по Абрикосовой. При переименовании улиц мнения красноярцев проигнорируют
Красноярцы могут бесплатно проверить легкие
В луже под Красноярском утонула «семерка»
Горсовет Красноярска отказался экономить на чиновниках
СК просит помощи в расследовании убийства жителя Красноярского края
Красноярские театры и филармония отменили концерты и спектакли
Райффайзенбанк – самый надежный банк в России по версии Forbes
Нацпарк «Столбы» закрыли на карантин из-за коронавируса
В формате «банкет». Администрация Красноярска проводит праздник на полмиллиона рублей
Вернулась из Вьетнама. Жительница Хакасии госпитализировна с подозрением на коронавирус
Лучше перестраховаться. В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Красноярске полиция проводит проверку зверского уничтожения бездомной собаки со щенками
Девушка рассказала, что ее с беременными подругами силой держат в квартире, заставляя заниматься проституцией
Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке
В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу
390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина