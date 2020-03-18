«Балтика» автоматизировала работу 14 складов в России и за рубежом

За 12 месяцев пивоваренная компания «Балтика», часть CarlsbergGroup, внедрила автоматизированную систему управления складом LEAD WMS на 14 площадках общей площадью более 150 тыс. м2. Эта инновация сделает управление складами удаленным, в 8 раз снизит затраты на содержание серверов и поднимет производительность на 10–20%.

Цифровизация — передовой тренд в логистике предприятий, внедрение которого в работу производственных цепочек является одним из приоритетов, обозначенных в рамках бизнес-стратегии Carlsberg Group «ПАРУСА’22».

Павел Халдин, начальник отдела управления складами пивоваренной компании «Балтика»: «В 2018 году мы приняли решение о реформировании системы управления складами. При выборе нового партнера и решения мы отталкивались от наших текущих потребностей: уменьшение стоимости владения системой, сокращение цикла разработки и установки обновлении, снижение требовании к аппаратному обеспечению, повышение стабильности системы, рост скорости и качества внедрения, мультиязычный интерфейс.».

Пилотный проект, в рамках которого главной задачей было моделирование процессов и проектирование функционала системы, разрабатывался с июля по ноябрь 2018 года.

Преимущества системы LEADWMS:

- Позволяет установить контрольные точки на любом этапе процесса.

- Гибкая архитектура системы, позволяющая оперативно ее дорабатывать, постоянно наращивая эффективность использования складских ресурсов.

- Глубокая интеграция со смежными системами позволяет в полной мере реализовать стратегию RPA.

- Система в реальном времени анализирует изменение микса товарных запасов и заполненность ячеек, генерирует задания на уплотнение склада.

- Значительное снижение нагрузки на серверы.

- Применение метода синхронной репликации.