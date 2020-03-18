В Красноярском крае и Хакасии по одному больному коронавирусом, Туве в этом плане крупно повезло

В Красноярском крае, в Хакасии и Туве усилены меры по недопущению эпидемии коронавируса. Что происходит в трех регионах, перспективы на ближайшее будущее – специалисты ответили на самые актуальные вопросы о профилактике инфекции.

Картина дня

По данным Роспотребнадзора в Красноярском крае на 17 марта под медицинским наблюдением на дому находятся более 390 человек. Накануне подтвердили наличие коронавируса только у одного красноярца, прилетевшего из Австрии. Мужчина находится в больнице. Школьников и студентов техникумов отправили на каникулы, студенты вузов перешли на дистанционное обучение. Также в крае отменены все массовые, в частности, культурные и спортивные мероприятия.

В Роспотребнадзоре Тувы затруднились ответить, сколько человек у них находятся на карантине. Зараженных нет. В республике введен режим повышенной готовности с 17 марта до 30 апреля. Глава Тувы на прошедшем совещании отчитал министра образования за выезд группы школьников за пределы страны (во Вьетнам) и попросил усилить внимание на всем, что касается детей. Школы пока работают в прежнем режиме. Муниципалитетам рекомендовано сократить или вовсе отменить различные массовые мероприятия, особенно с участием детей. Исключение – только важные и неотложные, и то без зрителей.

Хакасия, следом за своими соседями, также ввела ограничение на проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий с 18 марта. Однако в правительстве поначалу посчитали, что закрывать школы накануне весенних каникул из-за угрозы коронавируса нецелесообразно. По последним данным официально подтверждено заболевание у одного человека и еще один под подозрением. Также стало известно о введении режима ЧС в Абакане.

Почему в аптеках нет масок

В первую очередь из аптек в городах исчезли маски. Кто-то сообразил заранее и скупил сразу по несколько упаковок. Остальные сейчас обивают пороги аптек в надежде их приобрести.

Пресс-секретарь миниздрава Красноярского края Зоя Масленникова рассказала, что ведомство не может контролировать частные аптеки. Что же касается сети «Губернские аптеки» (официальный поставщик госучреждений здравоохранения в городе и крае), там маски подвозят регулярно. Однако продают их лимитировано, по 5-10 штук в одни руки. Дело в том, что зафиксированы случаи мошенничества, когда маски продают на рынках по огромной цене.

В целом маски – не супер-надежный способ защиты. Использовать каждую можно только два часа, надевать в местах скопления людей, а на улице в этом нет смысла. Самый бюджетный вариант маски – сделать самим из марли: такую маску можно прогладить горячим утюгом и использовать повторно.

В соседних регионах Туве и Хакасии ситуация с масками аналогичная.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно)

- Красноярский край: 8 (391) 226-89-94

- Республика Тыва: 8-923-264-18-65.

- Республика Хакасия: 8 (3902) 34-36-14.

Границы закрыли, авиасообщение отменили – как вернуть деньги за турпутевки?

Многие сибиряки отменили свои поездки за границу. Как правило, такие поездки планируются заранее, за несколько месяцев. Те, кто покупал билеты в Европу, в Китай, по сути – в любую страну мира, сейчас встали перед фактом: вылететь они не могут, потому что границы закрыты, а авиакомпании отменяют рейсы. Можно ли вернуть деньги за дорогостоящие путевки?

Статья 14 Федерального закона «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» регламентирует: если в стране, куда планирует направиться турист, возникает опасность для его жизни, здоровья, имущества – тогда можно либо расторгнуть разговор, либо изменить его условия. Например, перенести отдых на другую дату. По хорошему, две стороны должны договориться друг с другом. Если этого не получается – клиент вправе обратиться в суд.

КОНКРЕТНО

Куда обратиться, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся отдых, варианты.

Заполнить форму заявления на сайте, вместе с копиями документов на приобретение турпутевки направить его по почте в региональное управление:

- в Красноярском крае: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21.

- в Туве: 667010, Кызыл, улица Калинина, дом 116.

- в Хакасии: 655017, Абакан, улица М.Жукова, 5 А-1.

Также можно прийти на личный прием по адресам управлений Роспотребнадзора в регионах.