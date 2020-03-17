Что отменили в Красноярске из-за коронавируса: полный список

Коронавирус внес свои коррективы в составленные ранее планы. Эпидемиологи говорят: ситуация под контролем, но подстраховаться никогда не помешает. В первую очередь, стоит перенести культурно-массовые мероприятия на более поздний срок, пока не прояснится картина с заболеванием. А если нельзя перенести, то отменить – безопасность важнее. Добавим, что накануне, 16 марта, губернатором региона был подписан документ, который официально закрепляет отмену всех массовых мероприятий.

Красноярский экономический форум

Ежегодный Красноярский экономический форум должен был пройти с 19 по 21 марта на базе МВДЦ «Сибирь» и Сибирского федерального университета. Это одна из крупнейших дискуссионных площадок для представителей бизнеса, власти, ключевых институтов развития, общественности, научного и экспертного сообщества. В этом году планировалось обсудить инвестиционную политику Енисейской Сибири и национальные цели развития страны до 2024 года. Отменить КЭФ совсем – нельзя, ведь к нему готовились несколько тысяч участников. Поэтому организаторы выбрали второй вариант: перенести. Сроки пока не называют. О них будет объявлено дополнительно.

Хаб аэропорта «Красноярск»

29 марта в аэропорту Красноярск должно было пройти большое событие – открытие хаба авиакомпании «Аэрофлот». С этого дня начинает действовать летнее расписание, вот и планировали совместить полезное с полезным. После открытия хаба будут запущены прямые рейсы из Красноярска в Сочи, Краснодар, Симферополь, Омск, Томск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Пекин и Санью.

- С учетом сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки компания «Аэрофлот» и международный аэропорт «Красноярск» приняли решение о переносе сроков официального открытия хаба на базе аэропорта «Красноярск». Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года», - сказала пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Красноярск остался без сноуборда

С 16 по 21 марта в Красноярске должны проводиться соревнования по сноуборду в параллельных дисциплинах и сноуборд-кроссу. Но за несколько дней до начала события пресс-служба Федерации сноуборда России опубликовала сообщение, что состязания переносятся. Причины переноса: после участия в мировых турнирах часть участников чемпионата находится на карантине. Поэтому прилететь на соревнования в Красноярск с 16 по 21 марта они все равно не смогли бы.

Как вариант, состязание пройдут позднее, с 30 марта по 2 апреля. Но даты эти условные, конкретного решения нет. Вполне возможно, Красноярск в этот раз останется из-за чемпионата – его могут перенести в другой город.

Концерты и вовсе отменили

Концерт «Крымская весна», посвященный вхождению Крыма в состав России, должен был состояться 15 марта на Театральной площади. Организаторы планировали грандиозное выступление, ожидали тысячи гостей. Но в этом году не получается, отменили совсем.

- Все запланированные до конца марта культурно-массовые мероприятия перенесли, пока на неопределенный срок, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства культуры края. – Позднее мы сообщим дополнительно об их проведении.

Таким образом, красноярцы не увидят ежегодный фестиваль «Театральная весна», на котором должны быть представлены лучшие театральные премьеры сезона. Купленные билеты можно сдать назад. Хотя пока рано переживать. В минкульте решают вопрос, как показать спектакли в режиме он-лайн – это будет подарок театраломанам.

Также отменены Транссибирский арт-фестиваль, Большой фестиваль мультфильмов. Что касается музеев, работать они будут, но без организованных экскурсий.

Выставки

Также перенесены (не отменены, а именно перенесены) на сентябрь крупные популярные выставки, которые ежегодно проводятся в МВДЦ «Сибирь». Они планировались на конец марта и начало апреля. Буквально пять дней назад подготовка к ним шла полным ходом, организаторы готовились принять большое количество гостей и участников (как всегда). Но сейчас они решили не рисковать.

Итак, переносятся: крупнейшая в регионе выставка «Ювелирный салон Сибири», туристическая выставка «Енисей» и выставка с «мужским» характером «Охота. Рыбалка. Хобби». Апрель должен был начаться целым комплексом выставок, посвящённых развитию индустрии гостеприимства и пищевой промышленности: «Пищевая индустрия. Современное хлебопечение», «Сибирский форум гостеприимства. HoReCa», «Экспоклининг» и краевая ярмарка свежих продуктов «Весна».