Границы закрыли, авиасообщение отменили – как красноярцам вернуть билеты?

Многие красноярцы отменили свои поездки за границу – в отпуск, в командировку или навестить своих родственников. Как правило, такие поездки планируются заранее, за несколько месяцев. Те, кто покупал билеты в Европу, в Китай, по сути – в любую страну мира, о коронавирусе и не догадывались. А сейчас встали перед фактом: вылететь они не могут. Потому что многие страны закрыли свои границы, а авиакомпании отменяют рейсы. Билеты стоят дорого, десятки тысяч рублей, можно ли вернуть их по закону? Да, можно. Как – помогают разбираться специалисты Роспотребнадзора.

Туристические путевки

Статья 14 Федерального закона «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации» регламентирует: если в стране, куда планирует направиться турист, возникает опасность для его жизни, здоровья, имущества – тогда можно либо расторгнуть разговор, либо изменить его условия. Например, перенести отдых на другую дату. По хорошему, две стороны должны договориться друг с другом. Если этого не получается – клиент вправе обратиться в суд.

На минувшей неделе стало известно, что туроператор «Русь-Тур» отказал десяткам красноярцев возвращать деньги за несостоявшиеся путевки нарушая тем самым их потребительские права. Роспотребнадзор собирает все жалобы клиентов, чтобы направить исковые заявления в суд.

КОНКРЕТНО

Куда обратиться, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся отдых, варианты:

- Заполнить форму заявления на сайте, вместе с копиями документов на приобретение турпутевки направить его по почте в Управление: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21.

- Через официальный сайт www.24.rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную форму в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц» (нужна обязательная авторизация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)).

- По телефонам горячей линии: (391) 226-89-50 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов.

- Личный прием каждый вторник с 9:00 до 10: часов, в пятницу до 12:00 часов.

Как вернуть деньги за авиабилеты, возвратные и невозвратные

Сдать возвратные билеты и получить назад деньги можно без проблем, если авиакомпания отменяет рейсы в страны, куда въезд полностью запрещен. Например, в Китай, Южную Корею, Италию, Словакию, США, Чехию, Кипр, Польшу, Данию, Италию и другие.

Но существуют и так называемые невозвратные билеты. Они стоят дешевле обычных, когда пассажиры их приобретают, авиакомпания сразу предупреждает, что вернуть их назад нельзя ни при каких условиях. Однако это не совсем так. Есть уважительные причины, когда можно сдать даже невозвратные билеты.

Татьяна Багмет, начальник консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», рассказала, что существуют исключения из правил, которые сыграют в пользу клиенту. Они, кстати, работают и для возвратных, и для невозвратных билетов.

- Отказ от билетов на авиарейсы во временно закрытые страны.

- Отказ от полета в связи с болезнью самого пассажира либо члена семьи, который нуждается в его заботе. Необходимо будет до окончания времени регистрации представить документ, удостоверяющий обстоятельства. И тогда стоимость билета пассажиру вернут, не удерживая неустойку, но за вычетом тарифов и сборов.

К сожалению, пассажиру придется обратиться в суд, если невозвратный билет был приобретен до Москвы, чтобы затем отправиться в закрытые страны ближнего зарубежья (например, в Украину, Беларусь – с ними нет прямого сообщения из Красноярска). Суд будет решать, исходя из конкретной ситуации.