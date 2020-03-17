В Красноярске перенесут или отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава Красноярска Сергей Еремин распорядился организовать в городе рабочую группу, которая займется решением текущих вопросов по минимизации возможного распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации. Массовые мероприятия в городе либо перенесут на более поздние сроки, либо вообще отменят.

- Блок вопросов связан с проведением массовых мероприятий – здесь также важно отработать механизм ограничений, чтобы минимизировать большое скопление горожан в одном пространстве или перенести события на более поздний срок, - распорядился Еремин. - С краевой рабочей группой прошу взаимодействовать в онлайн-режиме.

Медики в регионе перешли на усиленный режим работы – тех, кто прибыл из-за рубежа наблюдают постоянно. Работодателям рекомендовали организовать на рабочих местах ежедневное измерение температуры. Кроме того, по вопросам противодействия распространения короновируса работает круглосуточный call-центр.

Задать вопросы специалистам можно по тел.: 8-800-100-56-53 и +7 (391) 223-83-08.

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