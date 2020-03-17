2020-03-17T07:47:12+03:00
Общество

В Красноярске перенесут или отменят массовые мероприятия из-за коронавируса

В городе создали рабочую группу по предупреждению распространения заболевания
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Администрация создала рабочую группу по противодействию коронавирусуАдминистрация создала рабочую группу по противодействию коронавирусуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Глава Красноярска Сергей Еремин распорядился организовать в городе рабочую группу, которая займется решением текущих вопросов по минимизации возможного распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации. Массовые мероприятия в городе либо перенесут на более поздние сроки, либо вообще отменят.

- Блок вопросов связан с проведением массовых мероприятий – здесь также важно отработать механизм ограничений, чтобы минимизировать большое скопление горожан в одном пространстве или перенести события на более поздний срок, - распорядился Еремин. - С краевой рабочей группой прошу взаимодействовать в онлайн-режиме.

Медики в регионе перешли на усиленный режим работы – тех, кто прибыл из-за рубежа наблюдают постоянно. Работодателям рекомендовали организовать на рабочих местах ежедневное измерение температуры. Кроме того, по вопросам противодействия распространения короновируса работает круглосуточный call-центр.

Задать вопросы специалистам можно по тел.: 8-800-100-56-53 и +7 (391) 223-83-08.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вузы, колледжи и техникумы Красноярска переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

В понедельник, 16 марта, губернатор края Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жителей края. В первую очередь это касается краевого центра и городов, где идет постоянное массовое перемещение жителей. (Подробности)

Туроператор отказывается возвращать красноярцам путевки в страны с коронавирусом

Туроператор «Русь-Тур» отказывается возвращать красноярцам (и не только красноярцам, а вообще всем своим клиентам) путевки в страны, где распространен коронавирус. Клиенты массово жалуются на нарушение своих прав в Роспотребнадзор. (Подробности)

В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

В правительстве Красноярского края создана рабочая группа, которая займется решением вопросов коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Возглавил группу замгубернатора края Алексей Подкорытов. (Подробности)

В Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если вы заметили у себя симптомы коронавируса

Неделю назад красноярец вернулся из Италии, из северной провинции Ломбардии и его столицы города Милана. Обстановка с коронавирусом там, мягко говоря, напряженная: несколько тысяч заболевших, несколько десятков погибших. Опустевшие улицы, туристы разъехались подальше, а местные жители сидят по домам. (Подробности)

«Бог не выдаст, коронавирус не съест»: красноярцы оказались в охваченной эпидемией Италии

Китайский коронавирус продолжает захватывать страну за страной. И вот – новый поворот: всего за двое суток на третье место по количеству зараженных в мире вышла Италия. За одни выходные в больницы угодили больше 200 человек, погибли семеро. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это ложь»: Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузное поле, - о слухе, будто он стал личным пилотом президента России
В Интернете появилась информация о том, что он уходит из авиакомпании "Уральские авиалинии" и переходит в специальный летный отряд "Россия"
Кто такой духовник
Каждый человек рано или поздно приходит к осознанию того, что ему не хватает жизненного опыта, ума и багажа знаний для принятия правильных решений. И как хочется в такой ситуации обратиться к тому, кто поможет, подскажет и наставит на истинный путь к спас
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»
В рамках визита в детскую республиканскую клиническую больницу республики Татарстан министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко посетил «Дом Роналда Макдоналда»
Новости 24
Жительница Красноярска поехала пьяной с детьми проверить, как там муж на рыбалке
В Красноярском крае пожилым людям на карантине будут доставлять еду и лекарства на дом
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли ночью мертвой в лесу
390 человек находятся на карантине по коронавирусу в Красноярском крае
Коммунальщики Красноярска вышли на устранение последствий штормового ветра
«Загнала в лужу и покусала»: в Солнечном бездомная собака напала на ребенка
Дорогу завалило, людей спасли. В Красноярском крае сошла лавина
Водитель Toyota выехал на тонкий лед и едва не ушел под воду вместе с машиной
Пылесосы и подметальщики. Летнюю технику вывели на уборку улиц Красноярска
Штормовым ветром в Красноярске сорвало крышу со здания и повалило тополь
На Татышеве в Красноярске проснулись суслики
Не спасла ни себя, ни малыша. Бездомные собаки разорвали беременную самку марала на Столбах
В Красноярске вузы перешли на дистанционное обучение
Дефицита продуктов в Красноярском крае из-за коронавируса нет
В Красноярском крае все школы на 2 недели закрыли на карантин по коронавирусу
Исследование: россияне копят на недвижимость и путешествия
СК возбудил уголовное дело по ДТП с гибелью малыша под Канском
Хоккей все. В Красноярске закрыли 90 дворовых катков
В Красноярске стартует кампания по приему в детские сады
«Поющий автобус» посетил Каратузский район
На Красноярск обрушится опасный штормовой ветер
Случайные свидетели надругательства спугнули 35-летнего педофила
Все городские объекты Красноярска проверят после зимы
Беседки у Качи отреставрируют, а новый мост пока не построят
В Красноярском крае увеличилось до 262 число людей на карантине по коронавирусу
Райффайзенбанк признан самым цифровым банком в России по итогам 2019 года
В Красноярске проведут общественные слушания об отмене опасных реагентов