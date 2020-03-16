При поддержке «Единой России» активисты татарской национально-культурной автономии Красноярского края «ЯР» навестили ветеранов-татар

Члены Совета татарской региональной национально-культурной автономии во главе с председателем, членом регионального политсовета «Единой России» Вагизом Файзуллиным в выходные дни поздравили своих земляков, татар-участников Великой Отечественной войны с предстоящим 75-летием Великой Победы.

Сегодня из восьми ныне живущих татар - участников Великой Отечественной войны, - пятеро проживают за пределами краевого центра. Активисты посетили ветеранов, проживающих в поселке «Станция Абалаково» Енисейского района, в городах Енисейск и Лесосибирск, а также в селе Солоуха Пировского района. Региональное отделение «Единой России» в рамках партийных проектов «Старшее поколение» и «Историческая память« оказало активистам поддержку в организации этой поездки.

«Все ветераны сегодня уже намного старше 90 лет. Их объединяет не только возраст и участие в Великой Отечественной войне, но и то, что они, несмотря на проживание в разных городах и поселениях края, сыновья татар из Казанской губернии, переселившихся на территорию Енисейской Сибири в годы «столыпинской» аграрной реформы в начале ХХ века», - рассказывает Вагиз Файзуллин.

Детство и юношеские годы у всех ветеранов прошли в «авылах» – небольших татарских поселениях Пировского района. Эти авылы были основаны в таежной местности. Переселенцам первые годы приходилось нелегко: они жили в землянках, корчевали лес, строили дома, разрабатывали пашни и покосы. Когда началась Великая Отечественная война, из каждого поселения, основанного татарами - переселенцами, а их было свыше шестидесяти, на фронт ушли более половины жителей-мужчин.

Фронтовика Мингалея Гасимовича Багоманова, проживающего на ст. Абалаково, вместе с членами Совета региональной татарской национально-культурной автономии поздравил глава Железнодорожного сельсовета Сергей Шелушков. Мингалей Гасимович родился в 1927 г. Был призван в 1945 году, воевал с японскими агрессорами. Освобождал города Бохаду, Желантун и другие. Награжден медалью «За победу над Германией и Японией».

Мингали Гасимович вспоминает: «Винтовки на учебе были еще, наверное, революционными: штыками выше нас. Мороз, туман, а нас - на полигон. А что там одежда – обмотки в ботинках, солдатские шаровары, шинель и рукавички с пальчиком для стрельбы. Замерзали. А идти надо - солдата обучать надо. Офицеры были с фронта, по два-три раза раненные, бедные. В тыл их перебросили после госпиталей. Жили все в землянках. В землянке и столовая была. Помню, картошку замороженную, которую и почистить-то нельзя было, кидали в горячую воду в подобие центрифуги, где она крутилась, освобождаясь от кожуры. Так целиком и попадала в суп, в который добавлялось еще немного перловки. А на второе – каша морковная. Пожалуйста, ешь! Сорок четвертый год - самое тяжелое время… А ничего, все живы были!» - вспоминает фронтовик.

Ислама Гарифзяновича Зарипова в с. Солоуха Пировского района активисты поздравили совместно с главой администрации сельсовета Рафаилом Гинатулловым. Ислам Гарифзянович родился в 1922 году в многодетной семье. Рано остался без отца и в десятилетнем возрасте стал главой семьи. Сам пахал, сеял, убирал урожай на своем земельном участке. 24 декабря 1941 года Ислам Гарифзянович был призван на фронт. Прошел обучение на наводчика противотанкового ружья. Воевал в противотанковой роте 228-й дивизии. Когда шли бои в Ростовской области, в районе города Каменск, их часть попала в окружение. Это произошло 6 июля 1942 года, а 24 июля оставшихся в живых бойцов взяли в плен. Ислам Гарифзянович вспоминая те дни, говорит о полном отсутствии организации обороны, отсутствии танков и самолетов: «… я в те дни не видел ни одного нашего самолета или танка… , отступали на восток кто как мог…». Первый лагерь для военнопленных, в котором он оказался, был создан в городе г. Шахтинск, затем последовали лагеря в городах Сталин и Первомайск, лагеря в городах Амрштейн и Штитен. И уже потом его определили на мебельную фабрику в г. Штольк, где он пробыл до конца войны. Через какой ад пришлось пройти, рассказывает следующее: при росте 175 см, при освобождении в 1945 г. вес Ислама Гарифзяновича составлял 36 кг. В лагерях неоднократно их агитировали вступить в ряды Русской освободительной армии, мусульманский полк. Морили голодом, избивали. Один раз в течение 5 дней пьяный офицер ежедневно выводил из строя пять – шесть человек и тут же перед строем их расстреливал. Охранник на вышке приносил вареную картошку и кидал их за границы разрешенной линии нахождения военнопленных. Кто пытался добраться до картофеля, расстреливал, радуясь удачному выстрелу… Выжив, несмотря на все ужасы лагерной жизни, Ислам Гарифзянович вернулся домой в 1950 году.

Ш. Зарипов с. Солоуха 1945 г. апрель, Польша. Фото: предоставлено Общественная организация Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР»

Харматуллу Хасановича Давлятшина в Енисейске активисты татарской автономии навестили совместно с заместителем главы г. Енисейска Ольгой Тихоновой и председателем горсовета Натальей Лобановой.

Харматулла Хасанович родился 2 августа 1925 г. На фронт был призван в 1943г. Пировским районным военным комиссариатом. Служил в пехоте, в звании рядового. Участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте, был комиссован по причине ранения в октябре 1945г. Он до сих пор помнит, как несколько раз чуть не погиб:

«Шел я по полю, - рассказывает ветеран, - в левой руке у меня 16-килограмовое противотанковое оружие, в правой – 20 патронов и карабин. Вдруг неожиданно все выпало из рук. Командир кричит мне: Давлятшин, ты ранен! Бросай все и убегай! Повернулся я, впереди бугор, а за ним танк. Какое-то чудо спасло меня от гибели. Сделали перевязку. Оказалось, раздроблены кости на обеих руках. Наложили гипс и отправили меня и других раненых в город Борисов Минской области. Добирались, кто как мог. Там нас должны были посадить в санитарный поезд и отправить в госпиталь, в тыл. Вечером пришел поезд, раненых стали готовить к отправке. И тут началась бомбежка. Полетели немецкие самолеты. Первой бомбой меня откинуло в сторону, но я сумел самостоятельно подняться, а во второй раз обойтись без посторонней помощи уже не смог. Всю правую сторону контузило, получил еще ранение в ступню…»

К поздравлениям Тимергали Гэльфановича Ульданова и Ахметголея Магасумовича Кобирова в Лесосибирске присоединились члены Совета Местной татарской национально-культурной автономии – сотрудники Молодёжного центра города Лесосибирска Зильда Гимальдинова и Зуфар Якупов.

Тимергали Гэльфанович участвовал в военных столкновениях с Японией и до сих пор хорошо помнит те страшные события. «Как-то вышли на болото. Откуда-то появился наш самолет и открыл стрельбу по нам, по своим. Появились раненые, у меня был автомат, командир приказывает стрелять из всех орудий. Позже, смотрим, сидит капитан в нашей форме и рассказывает: «Мы были вдвоем, майор ушел в штаб полка, какое-то донесение. Нашему майору дозвонились и сказали, что наш самолет украли». Хотели перелететь на нашу границу, но мы сбили его. Нам обещали награду, но нашего командира убили…»

«После таких леденящих кровь историй и таких великих подвигов, конечно, нет слов, чтобы выразить всю благодарность и уважение нашим ветеранам. Низкий им поклон за наше мирное небо. В этом мире мы действительно сейчас живем за их широкими спинами. Желаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни! Выражаем искреннюю благодарность за поддержку в организации и проведении этой поездки региональному отделению «Единой России». Уже много лет наша татарская региональная национально-культурная автономия сотрудничает с партией. Вместе мы реализовали немало хороших и добрых проектов», - поделился впечатлениями Вагиз Файзуллин.