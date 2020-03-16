Сибирячка спасла жизнь чужому ребенку и получила «в дар» своего!

Невероятно, но факт! Продавец павильона Наталья Луговкина, маленькая, хрупкая женщина, совершила по-настоящему героический поступок. На окраине Красноярска, в Черемушках, стая бездомных собак напала на 8-летнего Никиту. Одичавшие псы, словно волки, сняли с мальчишки скальп. Рвали на части. Наталья спасла ребенку жизнь, рискуя собственной. Не успев схватить даже палку, ринулась на зверюг. Каким-то чудом голыми руками сумела отбить Никитку. Это было 6 ноября. А через месяц необъяснимое случилось в ее собственной семье. Наташа с мужем давно мечтали о втором ребенке, но… Не помогали никакие визиты к врачу. И тут – после этого ЧП – женщина узнала: у них будет малыш.

Первый день после выписки НикитыФото: из личного архива

Еще бы минута, и ребенка съели

- У сына теперь второй день рождения и вторая мама! Я ему так и сказала. А он мне в ответ заявил: «А ты тогда куда денешься?» - Татьяна Потапенко, мать Никиты, не скрывает слез.

Буквально на днях она в первый раз увиделась со спасительницей сына. До этого держали связь только по телефону. И вот она встреча – в пресс-центре «Комсомольской правды». Татьяна и Никитка приехали с подарком – вручили Наташе огромную белую розу-лампу – на счастье. Говорили так, будто всю жизнь друг друга знают.

Наталья Луговкина с дочерью Настей и Никита с мамой Татьяной ПотапенкоФото: Мария ЛЕНЦ

- Удивляюсь, как ты не побоялась!

- Ко мне в павильон забежал пацан, брат Никиты: «Помогите!». Я подумала, дети шутят. Выскочила, слышу: собаки рычат, ребенок кричит. Где-то рядом, на Лысой горе. Понеслась сломя голову. Видимо, на адреналине. Там внизу сервис, стоянка. Но, если бы я побежала кого-нибудь звать, мальчишку бы съели.

- Собака прыгнула, меня за шею схватила, я упал, земли наглотался, - вставляет Никитка.

- Сначала камнями отбилась, мальчишка второй помогал. Собаки стали окружать. Я тогда похватала с земли бутылки, палки, камни, кричала. Вроде отбежали. Никитку за воротник схватили, тащу в павильон, он еле ногами перебирает. Они чуть ли не за пятки нас кусали, до самых дверей гнали.

Наталью поблагодарили за ее поступок. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«Крепитесь, все плохо»

Тот день Татьяна до сих пор вспоминает, как кошмар. Она растит двоих сыновей одна, работает мастером на пилораме.

- Позвонили мне: с сыном беда! Я в больницу. Врач вышел: «Держитесь, крепитесь, все плохо». Когда увидела Никитку, мне стало дурно. Весь перебинтован, на голове ужас. Мне вещи в больнице отдали – от куртки просто ничего не осталось. Все в клочья – в крови, грязи. Капюшона нет, шапки тоже. Штаны спортивные подраны, ноги искусаны были все.

В больнице пробыли три недели. Никитка был под аппаратом, перенес две операции. Потом ездили к хирургу. Когда уже дома первый раз перевязывала, даже череп видно было. Швы за ушами, шея, лоб, подбородок, ноги, бока, все повреждено. Купаешь его, шрам заденешь, ему больно.

Выписались в ноябре. Но из дома до февраля не выходили. Ждали, пока раны затянутся, лечились. Только недавно в школу вернулись, брат водит. Матвей почти на полтора года старше. Он потом долго себя ругал, что потащил Никитку на эту Лысую гору. Вид оттуда красивый на город, вот и пошли… Они всегда вместе. Когда Никиту в больницу увезли, брат так переживал, что даже письмо написал, просил прощения.

Сейчас своих собак Никита не боится. На работе у меня два алабая – обнимается с ними, играет. А вот уличных… пройти мимо них один не может, шарахается. Только лай услышит, руку сжимает, прячется за меня.

Имя уже есть

После этого случая Наталью наградили медалью «Доблесть и отвага». Ее вручил лично руководитель краевого следкома Андрей Потапов. Но самый дорогой подарок ей сделала сама жизнь, признается женщина.

- Может быть, что-то сверху там есть, - улыбается Наташа. – Мы с Лешей, моим мужем, очень хотели ребенка, два года планировали, но ничего не получалось. А тут этот случай с Никиткой, столько переживаний. И вдруг перед Новым годом я узнаю, что беременна. Сейчас ждем малыша. Муж говорит, хочет наследника. Дочка Настя тоже мечтает о младшем братике: «А то сестренка все отбирать будет, а братик – только машинки». Имя для него уже есть. Тоже пришло интересно. Муж смотрел сериал «Солдаты», а там рядового по фамилии Кот зовут Тимофей. Я думаю, красивое имя, будет сын, назову так. Запало в душу. И только потом узнала, что жду ребенка.

«Собак люблю, но не завожу»

Кстати, героиней Наташа себя не считает: «Сама мать, как еще могла отреагировать?». Говорит, для нее спасти Никитку – это как отдать долг:

- Еще бабка-ведунья в деревне толковала: у тебя вторая жизнь. Когда мне было четыре с половиной года, меня ударила лошадь. Я подошла сзади со скакалкой, она и лягнула. Тяжелейшая травма головы: полностью раздроблена кость на лбу, затылком впечаталась в дерево.

Меня спас наш местный врач (я из деревни Новоникольск). Никуда не стал отправлять, просто сказал: «Вы ее не довезете». Прооперировал сам, и я выжила. У меня на лбу кости не было, просто закрыли сшитой кожей. А в 6,5 лет сделали трансплантацию - пересадку костной ткани – с бедра. Меня спасли, и я спасла. Отдала свой долг мирозданию.

А вообще, знаете, я собак люблю. Но не завожу больше – после одного случая. Была у меня собака-водолаз, звали Мишка, огромный – длинная коричневая шерсть, на груди белый треугольник. Признавал только меня, потому что я его спасла. Шла через озеро весной, там лед еще, а мне лет семь было. Смотрю, что-то барахтается в проруби в мешке. Полезла, выловила, а там щенок. Притащила домой, с месяц в сарайке прятала, чтобы родители не ругали. Выходила, вырос здоровым. Слушался только меня, ел исключительно из моих рук. Потом я уехала в город, и он прибегал ко мне, нашел, не зная дороги.

Ухаживать за ним было некому, частенько стал срываться с цепи. На улице никого не трогал, но собака большая, грозная… И местные его застрелили. После этого у меня только кошки.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

НИКОЛАЙ РЫЧКОВ, психотерапевт, президент красноярского отделения общероссийской общественной организации «Профессиональная психотерапевтическая лига»:

- В момент, когда человек переживает экстремальное состояние, все в организме активизируется. Это касается и физиологических вещей, в том числе гормонального баланса. По сути, в такой момент организм перестраивается. Это мощный стресс, но – в конечном итоге - позитивного плана. Он помог женщине сконцентрироваться и отбить ребенка у собак. А потом эта серьезная встряска привела к некоторым важным последствиям. Женщина получила тот опыт, который помог ей не только активизировать жизненные силы, но и психологические: быть более ответственной, эмоционально включенной, то есть готовой к появлению ребенка.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

КОНКРЕТНО

Как помочь Никите?

Сейчас ребенок восстанавливается. «Рана на голове затянулась, но кожа еще слишком тонкая, - говорит мама Татьяна Потапенко. – Были у хирурга в конце февраля. Нам сказали, пересадку пока делать рано. Предварительно назначили операцию на лето, на конец июня».

Понятно, что все это для семьи непросто. Впереди еще одна операция и реабилитация, на них требуются средства. Если вы хотите помочь Никите, можно делать перечисления на счет 40817 81046 00011 06025, Рокетбанк, получатель - Татьяна Валерьевна Потапенко.

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