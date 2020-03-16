В Красноярске всю неделю ожидаются плюсовые температуры и ветер

Метеорологи рассказали, какая температура ожидает красноярцев на предстоящей рабочей неделе. Хорошая новость в том, что уже через пару дней на улицах, по-видимому, не останется луж, ведь синоптики обещают плюсовые температуры.

По данным GISMETEO, самым теплым днем недели будет понедельник, 16 марта. Днем – до плюс 10 градусов, ночью – плюс 1. Пока это единственный день на неделе, когда ночная температура не опустится ниже нуля.

Во вторник ночью немного похолодает, а днем столбики термометров поднимутся до 2 градусов. В среду, 18 марта, в краевом центре ожидается до 4 тепла. В четверг и пятницу – до 2 тепла. Ночные температуры всю неделю будут колебаться в пределах от минус 1 до минус 5 градусов.

На неделе возможен мокрый снег, который, впрочем, тут же будет таять. Кроме того, синоптики обещают, ветер. Однако не такой, как на выходных. На неделе он стихнет - временами до 7 метров в секунду.