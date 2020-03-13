«Сметают туалетную бумагу и все продукты»: живущий в Испании россиянин рассказал о пустых супермаркетах

В Испании более 80 человек стали жертвами коронавируса. Напуганные новостями, всеобщим напряжением и карантином в стране люди сметают с полок магазинов всю еду: нет ни фруктов, ни круп, ни мяса. Поставщики не успевают пополнять полки: не проходит и получаса, как они вновь становятся пустыми. Россиянин Павел Смирнов, живущий в пригороде Барселоны, снял видео опустевших магазинов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766218" frameborder="0"></iframe> Отдел фруктов и овощей, супермаркет Меркадона, Испания.Видео: Павел Смирнов

- Вот это я сходил за помидорчиками! - поделился впечатлениями Павел. – Это крупнейшая сеть супермаркетов в Испании «Меркадона». И здесь сейчас шаром покати: пусто и в мясном отделе, где обычно большое разнообразие, и на полках с фруктами и овощами.

На кадрах видно, что люди идут и идут в магазин с тележками нескончаемым потоком, - и это несмотря на то, что брать-то там почти и нечего. Стало быть, идут, чтобы купить хоть что-нибудь – неважно что.

- Особенно сильно скупают почему-то туалетную бумагу, - говорит Павел. – Ее покупают даже больше, чем продукты впрок. Не понимаю я этой «фиксации». Такими темпами скоро начнется продуктовый коллапс. Друзья из Англии в соцсетях в шутку предлагают мне приехать за едой в Лондон. Одно «но» - сейчас меня, да и остальных испанцев, никто туда не пустит – тоже из-за коронавируса. Смеются, говорят: «Подъезжай к ирландской границе, перебросим». Шутим, хотя все это, конечно, совсем не смешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/766214" frameborder="0"></iframe> Мясной отдел супермаркета Меркадона, Барселона.Видео: Павел Смирнов

В аптеках тоже аншлаг: люди выстроились в очередь на улице – внутрь впускают только по два человека. Но испанцы упорно ждут, когда смогут купить лекарства.

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