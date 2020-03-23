2020-03-23T10:59:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Усс: «Необходимы дополнительные меры профилактики, чтобы исключить резкий всплеск коронавируса»

Губернатор Красноярского края дал ряд поручений по борьбе с COVID-19
Ася ЖУКОВА
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Александр Усс: «Необходимы дополнительные меры профилактики, чтобы исключить резкий всплеск коронавируса».Александр Усс: «Необходимы дополнительные меры профилактики, чтобы исключить резкий всплеск коронавируса».Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 23 марта, глава Красноярского края Александр Усс провел расширенное заседание президиума правительства. Главным вопросом, который обсуждался, стала ситуация с коронавирусом в регионе и меры профилактики его распространения.

- Сегодня мы имеем шесть случаев официального заболевания, порядка 3800 человек на 8 утра текущего дня находятся под наблюдением, - сказал Александр Усс.

Чтобы ограничить распространение заболевания, нужно в кротчайшие сроки подготовить предложения по введению дополнительных мер профилактики, подчеркнул губернатор:

- Мы не должны допустить резкого всплеска заболевания, для того чтобы не перегрузить систему здравоохранения. Она будет работать, прежде всего, на людей, которые в первую очередь нуждаются в помощи, - пожилых, граждан с ослабленным иммунитетом и так далее. Мы должны усилить работу по переводу этой категории людей на режим самоизоляции, чтобы снизить до минимума возможный риск заражения.

Также нужно принять еще меры, чтобы организовать устойчивую работу всех систем жизнеобеспечения и минимизировать неизбежные негативные последствия для предприятий края.

- У нас впереди достаточно сложные времена. От всех нас требуются особая организованность, особая выдержка и особый уровень общественной солидарности, - заключил Александр Усс.

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Православные верующие с иконами в руках и на крышах машин объехали вокруг города. Выдвинулись по четырем направлениям, к местам, где стоят поклонные кресты. С ними священник Казанского собора протоиерей Сергий Пигасов и настоятель Троицкого храма поселка Новочернореченский иерей Алексий Александров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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