Сотрудница Сбербанка дважды защитила дедушку, который попался на уловки мошенников

Как под гипнозом… 68-летний Николай Павлович Баженов* из Канска в Красноярском крае никогда не думал, что такое может случиться. С кем угодно, но не с ним, однако… На днях на его сотовый позвонили:

- Николай Палыч? – осведомился бархатный голос на том конце трубки. – Покупали не так давно биодобавки для здоровья?

-Ну-у-у, было такое, правда, больше двух лет назад, а что? – встревожился мужчина.

- Наши эксперты выяснили, это контрафакт, подделка, - расшифровал явно повеселевший собеседник. – Кстати, представлюсь: я следователь, веду это дело, а вы признаны потерпевшим. Ждите компенсацию, так положено.

Дело за малым, мягко, но настойчиво разжевывал «следователь». Будет суд, и нужно, чтобы интересы Баженова представлял адвокат. Осталось всего ничего: оплатить его услуги, сумма чисто символическая – 4 500 рублей. Ее нужно перевести на электронный кошелек. И несколько раз – по цифрам – продиктовал номер. Главное не затягивать, завершил разговор «следователь».

В кошелек… следователя?

На следующее утро Николай Павлович отправился в ближайшее отделение Сбербанка. Даже мысли не было, что что-то не так.

- Обычный клиент в возрасте, грамотная речь, ухоженный, - вспоминает менеджер по продажам Красноярского отделения Сбербанка Анна Горелова. – Вел себя спокойно, как видно, ни о чем не подозревал. Подошел ко мне, попросил помощи в переводе денег на электронный кошелек.

- Кому переводим средства? – начала расспрашивать она.

- Следователю!

- За что именно?

- За некачественные лекарства, это компенсация.

По словам Анны, сразу стало очевидно: дедушку разводят. «Что Вы, это мошенники, распространенная схема!», - не сразу, но клиента удалось отговорить.

Выудили данные карты

Но, как оказалось, аферисты продолжили обработку.

- На следующий день злоумышленник вновь позвонил своей жертве и для придания ситуации правдоподобности под диктовку помог заполнить заявление в Министерство юстиции для направления его почтовой связью и также напомнил о своевременной оплате адвоката. Введенный в заблуждение мужчина снова пришел в финансовое учреждение и оказался в поле зрения той же бдительной работницы, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Николай Павлович настаивал: ему бы все-таки перевести. Дескать, связался с МВД, там доказали: с ним работает следователь.

- Я поняла, что действовать убеждением бесполезно, - продолжает Анна. – И решила вызвать полицию. Сотрудники МВД подъехали очень оперативно. И смогли разубедить клиента. Для него все закончилось благополучно – ничего не потерял.

Позже выяснилось: Николай Павлович мог лишиться всех денег. После «следователя» ему позвонили «сотрудники безопасности» и сумели выудить данные карты. Дедушка все же их продиктовал.

- На телефон клиента начали приходить сообщения о списании денег, их надо было подтвердить паролем. Но, слава Богу, он этого не сделал. Мы быстро заблокировали карту. Потом перевыпустили ее, а деньги выдали человеку на руки. То есть свою задачу мы выполнили - деньги в руки мошенников не попали, - делится Анна Горелова.- Знаете, люди у нас очень доверчивые, особенно пожилые. И мошенники этим пользуются. Но мы всегда стараемся вникать: для чего клиент переводит, кому. Подходим не формально, а по-человечески. Потому что в конечном итоге работаем для людей. И это дает свои плоды.

КОММЕНТАРИЙ

БАНКОВСКИЕ МОШЕННИКИ В РОЗЫСКЕ

- Сейчас сотрудниками отдела уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника, пытавшегося обманным путем завладеть денежными средствами местного жителя, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. - МО МВД России «Канский» и банковские организации в тандеме межведомственного взаимодействия активно проводят совместную работу по предупреждению хищений мошенниками денежных средств граждан с банковских карт с использованием информационно-коммуникационных технологий.

(*Ф.И.О. клиента банка изменены – по закону).